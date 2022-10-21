Про це передає МЗС Хорватії.

Заяву про вступ у процес подали 19 жовтня 2022 року.

"Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Хорватія має право вступати в розгляд і має намір подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид", – йдеться у повідомленні.

У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX Конвенції про геноцид і стверджує, що суд має юрисдикцію в цій справі.

Країна підтверджує "тверду відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах та повазі міжнародного права, зокрема обов'язки держав не вдаватися до загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави та поважати права людини, міжнародне гуманітарне право як частину міжнародного права, а також Конвенцію про геноцид".

Зазначимо, до цього позову України вже офіційно долучилися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург і Греція.

Як відомо, Україна порушила проти Російської Федерації 26 лютого 2022 року процес у Міжнародному суді ООН про дотримання Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього (Конвенції про геноцид).

24 вересня Естонія долучилася до позову України проти Росії щодо геноциду.

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