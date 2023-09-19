Хорватія заявила, що залишатиметься транзитною країною для українського зерна, але не імпортуватиме його

Про це пише Politico.

"Позиція та бажання Хорватії полягає в тому, що ми – транзитна країна, а не країна, яка отримує величезні обсяги українського зерна, яке дешевше за наше, що означало б, що наші фермери опинилися в біді", — сказав Пленкович.

Відповідаючи на запитання, чи запровадить Хорватія подібне ембарго, як Польща, Словаччина та Угорщина, Пленкович не відповів, але повторив, що хорватські порти наразі сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

Що відомо про транзит зерна через Хорватію

Хорватія стала транзитним пунктом для зерна країни через блокаду Чорного моря з боку росіян. За даними керівника зернового термінала порту Рієка Маріно Кларича, з травня 2022 року з порту Рієка на півночі Хорватії було експортовано близько 100 тис. тонн української кукурудзи та пшениці. До Хорватії зерно їде залізницею через Угорщину.

Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.