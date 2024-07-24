Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна християнство Успіння святої Анни у 2024: коли дата святкування, значення та традиції

Успіння святої Анни у 2024: коли дата святкування, значення та традиції

Крістіна Слончак
24 липня, 2024 середа
17:00
християнство Свята Анна

У християнському календарі Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, займає особливе місце

Зміст

Свята Анна, разом зі своїм чоловіком Іоакимом, є важливими фігурами в християнській традиції, оскільки вони були батьками Діви Марії.

Коли відзначають Успіння святої Анни у 2024 році?

Віряни східного обряду традиційно відзначали Успіння Пресвятої Анни 7 серпня згідно з юліанським календарем. Проте з переходом на новоюліанський календар, дата цього свята змінилася, і тепер Успіння Пресвятої Анни відзначається 25 липня.

Життя Святої Анни

Про життя Анни відомо небагато, адже її постать не згадується в Біблії, а лише у апокрифічній літературі, як "Протоєвангелії Якова". Свята Анна була дочкою священика Матфана, тому зростала побожною і праведною жінкою, що привело до вибору її Богом для народження матері Спасителя світу.

Анна і її чоловік святий праведний Іоаким довгий час не мали дітей. Це було великим горем для них, оскільки бездітність вважалася Божим прокляттям. Вони молилися і просили Бога про дарування їм дитини. Святий Іоаким вирушив у пустелю, де протягом сорока днів дотримувався суворого посту та молився, шукаючи Божого милосердя і заливаючи свої страждання гіркими сльозами.

Його дружина, свята Анна, вважала себе винною за їхню бездітність. Якось, побачивши на лавровому дереві гніздо з пташенятами, вона стала ревно молитися, просячи Бога подарувати їй дитину, і пообіцяла присвятити її Богу. За переказами, саме тоді до неї з'явився ангел і повідомив, що Бог почув їхні молитви і вони народять дочку, яка стане матір'ю Спасителя. Анна і Іоаким були переповнені радістю, коли народилася Марія, яка згодом стала Пресвятою Богородицею.

Фото: stmargaretmary.org

Успіння Святої Анни

Свято Успіння святої Анни відзначає день, коли вона мирно відійшла до Господа. Відповідно до церковної традиції, свята Анна жила благочестивим життям до глибокої старості, завжди залишаючись вірною своїй вірі і служінню Богові. Після смерті її шанували як святу, численні храми і церкви по всьому світу присвячені її пам'яті.

Свято Успіння святої Анни є нагадуванням про важливість віри і терпіння в житті кожного християнина. Воно також підкреслює роль святих жінок у християнській історії та їхній вплив на духовне життя.

У цей день віряни відвідують церкви, моляться святій Анні та просять її заступництва і допомоги в різних життєвих обставинах. Вона особливо шанована як покровителька матерів, вагітних жінок, їй також моляться для зцілення від безпліддя.

Традиції відзначення та заборони

У храмах проводяться урочисті літургії, під час яких читають особливі молитви і пісні, присвячені святій Анні. Багато родин намагаються провести цей день у колі близьких, віддаючи шану родинним цінностям і згадуючи приклад святої Анни як ідеал материнської любові і турботи.

Християни у цей день також мають можливість задуматися про власне життя, зміцнити свою віру і відновити духовні сили, звертаючись до Святої з молитвами і проханнями. Свята Анна залишається важливою фігурою в християнській традиції, її життя і приклад продовжують надихати багатьох вірян по всьому світу.

Що не варто робити в цей святковий день?

Успіння праведної Анни – це свято, яке віряни відзначають з пошаною та благовінням. Тому існують певні традиції та заборони, яких варто дотримуватися.

Важливо уникати сварок, суперечок та негативних емоцій. Крім того, варто утриматися від гучних святкувань, вечірок та інших розважальних заходів, щоб зберегти духовний настрій.

Хоча традиційно віряни уникають важкої роботи та фізичних навантажень під час великих церковних свят, приділяючи день духовним справам та відпочинку, цього дня дозволено проводити легкі роботи по дому. Головне, щоб вони не заважають духовному настрою свята.

Дотримання цих традицій допомагає вірянам підтримувати гармонію та зосередитися на важливості свята.

Теги:
Новини
Суспільство
ПЦУ
Читайте також:
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
23 липня, 2024 вiвторок
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
23 липня, 2024 вiвторок
Навіщо Кулеба прямує до Китаю?
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
17:45
Atlas Weekend
Музичний фестиваль Atlas зібрав 100 млн грн на ЗСУ
17:41
Партнерський матеріал
Ми – Бердянськ
"Ми – Бердянськ": як мешканці ТОТ відроджують свою громаду у Львові
17:38
Оновлено
Обстріл Харкова
Росіяни атакували ракетами й КАБом Харків і Лозову: є загиблі
17:29
Ексклюзив
олімпіада 2024
"Заходи безпеки надзвичайні": речник НОК України про особливості перебування в Олімпійському селищі
17:20
Розстріл поліцейських на Вінниччині: судитимуть військових, які допомагали втекти підозрюваним
17:09
Ситуація на фронті: в Генштабі розповіли, на яких напрямках зосередився ворог
17:08
Люк Томпсон у ролі Бенедикта Бріджертона
Netflix розкрив, хто стане головним героєм у наступному сезоні "Бріджертонів"
17:08
Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі
16:53
Фан-зона присвячена Олімпійським Іграм 2024
У Києві на ВДНГ запрацювала фан-зона, присвячена Олімпійським іграм
16:45
На фото: боєприпаси
Чехія запустить другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України
16:44
Ницо Потворно
Музикант Ницо Потворно пояснив, чому не пішов у "Культурний десант"
16:30
У Києві знесли історичну садибу Зеленських
Суд обрав запобіжний захід співвласнику зруйнованої садиби Зеленських
16:27
хакер
Держспецзв'язку попередило про активність білоруських хакерів: що атакували
16:23
Російські окупанти в Криму
Росіяни посилюють фільтраційні заходи українців без паспортів РФ на ТОТ Херсонщини, - Спротив
16:16
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оновило інформацію про вимкнення світла 24 липня: що відомо
16:06
Rheinmetall
Rheinmetall отримав замовлення від України на будівництво заводу боєприпасів
16:01
OPINION
Тарас Загородній
Блекаути в Росії підштовхують Кремль до "миру"
15:57
Тарас Цимбалюк
"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
15:54
Підтримка штурмів та придушення вогневих точок ворога: на фронт відправлять 5 бойових роботів "Лють", придбаних за внески на UNITED24
15:52
В Україну прямує японське обладнання для переробки відходів руйнації
15:50
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи" через припинення транзиту нафти "Лукойл" Україною, - президент Пеллегріні
15:35
Метро "Деміївська" (Київ")
У КМДА заявили, що причиною підтоплення тунелю на "синій" гілці є неякісне будівництво
15:24
В Україні запустять пілотний проєкт безкоштовного навчання жінок на водійок міських автобусів
15:13
На фото: Кім Кетролл зʼявилася в "І просто так..." у ролі Саманти
Зірка "Сексу і міста" Кім Кетролл відреагувала на чутки про повернення в 3-му сезоні сиквелу
15:11
Стало відомо, де відбудуться зимові Олімпійські ігри 2030 і 2034 року
15:06
Оновлено
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Переговори Кулеби з Ван Ї: у МЗС України та Китаю розповіли деталі зустрічі
14:54
Ексвійськового й колишню медпрацівницю на Дніпропетровщині викрили на підробці документів про догляд для незаконного звільнення військових
14:14
прикордонний контроль, перетин кордону
Кількість відмов при перетині кордону через відсутність військово-облікового документа зменшилася, - ДПСУ
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Врятувати "русскій мір". Для чого Банкова та Стефанчук бережуть РПЦ від заборони?
13:54
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ розповіли, де військовозобовʼязані найбільше намагаються незаконно перетнути кордон
13:53
Британія навчає бійців ЗСУ вести бої у населених пунктах
Генштаб показав, як британські інструктори навчають воїнів ЗСУ вести бої в населених пунктах
13:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:44
Новий альбом Емінема посунув платівку Тейлор Свіфт з першої позиції чарту Billboard 200
13:41
Оновлено
Підрив авто в Москві: в машині був тезка заступника начальника центру військового зв'язку Торгашова, також військовий РФ
13:27
Дональд Трамп
Трамп заявив, що готовий провести дебати з Гарріс
13:22
Розстріляв цивільні автівки у Бучі: прокурори скерували до суду справу щодо військового РФ
13:07
Євпаторія
Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
12:55
Валерій Залужний
"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження
12:52
Україна - Євросоюз
Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
12:52
війна з Росією, вибух, Росія
Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV