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Хто лякає Майданами? Тільки авторитарні лідери, - Микола Княжицький

19 листопада, 2023 неділя
20:50
Суспільство Микола Княжицький

Володимир Зеленський каже, що росіяни готують переворот в Україні, який вони називають Майданом-3. У відеоблозі "Княжицький. Політика" - про те, чи реальний такий сценарій

"Чи можуть росіяни підготувати взагалі в Україні хоча б якийсь Майдан? Ні, звичайно. Майдани відбуваються тоді, коли українці відчувають загрозу Незалежності, коли українці відчувають, що над ними є авторитарний диктатор, який хоче узурпувати владу. Так було першого разу, коли студенти вийшли на Майдан. Вони тоді вимагали Незалежності української армії, того, щоб українські хлопці служили на території УРСР, що в межах Радянського Союзу, щоб не підписували союзну угоду, щоб не була Монополія комуністичної партії. Так було другого разу, коли українці боялися того, що Янукович приведе Україну до Росії", - каже Княжицький.

Депутат пригадує, як виникла Революція Гідності (яка насправді й була третім майданом, після Революції на граніті та Помаранчевої революції): українці були переконані, що оскільки Янукович під впливом Путіна відмовився підписувати Угоду про асоціацію, то єдине, що йому залишається – це вступити в Митний союз. І це теж могло б привести до втрати Незалежності України.

"Чому ж Володимир Зеленський каже, що росіяни готують Майдан-3? І чому він цього боїться? Думаю, він робить дуже велику помилку, бо хто боїться Майданів і хто лякає Майданами? Тільки авторитарні лідери. Останній раз так робив Віктор Янукович, який весь час після свого обрання марив, що от-от з'явиться Майдан. Він весь час вимірював соціологію: є в країні протестні наміри чи немає, і врешті-решт, до Майдану довів. Тому що був авторитарним лідером, тому що не хотів європейського шляху розвитку. І Володимиру Зеленському точно не потрібно брати приклад з Януковича", – розмірковує Княжицький.

За його словами, якщо влада в країні демократична, хоче інтегруватися в ЄС і НАТО, люди ніколи на Майдан не вийдуть. Але росіяни можуть скористатися певними суперечностями в нашому суспільстві, одна з таких суперечностей – це можливі вибори та конфлікти з військовими. 

"Усе, що треба робити Володимиру Зеленському – не будувати авторитаризм, бо тоді може бути Майдан, а будувати демократію: відмовитися від пропаганди в телемарафонах, знайти спільну мову з військовими, доручивши саме їм вирішувати, як діяти на полі бою, а не чиновникам з офісу президента. І, звісно, інтегруватися до Європейського Союзу, змінюючи наше законодавство. Якщо це буде, то ніякі росіяни, ніякі вороги ніколи в житті не проведуть у нас жодного перевороту. Зрештою, Майдан вони не організують, тому що Майдан – це наша українська природа", - резюмує політик.

Відеоверсія блогу Миколи Княжицького:

  • Письменниця Оксана Забужко пропонує написати великими літерами на державних установах для освіти українських урядовців: третій Майдан у нас був 10 років тому. А війна, оголошена нами імперії на першому Майдані, ще триває, це й далі та сама війна.
  • "Не варто напередодні річниць наших Революцій принижувати Майдан будь-якими паралелями з Росією", - наголошує народна депутатка Ірина Геращенко. Росія здатна організувати тільки антимайдан. 
  • Журналіст Юрій Бутусов вважає, що "Майдан як антиросійський протест містить у собі для Путіна невідомі фактори — після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась поки що невідома, нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно невигідно Путіну".

Микола Княжицький
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Революція Гідності
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