Майдан — це привілей вільних.

Майдани не збираються під страхом чи за гроші. Це знає кожен, хто відчув унікальне братство десятків тисяч українців восени 2004-му та у 2013-14-х.

Майдан завжди за Україну. Не за прізвища. Й зараз точно не час Майданів, коли ворог знищує нашу країну.

Не варто напередодні річниць наших Революцій принижувати Майдан будь-якими паралелями з Росією.

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Зараз Україні дійсно дуже потрібна єдність. Як в перші дні вторгнення.

Але єдність вже не може бути фасадною і будуватися на приниженні пасіонарної частини суспільства, невмінні влади слухати та чути, на брехливих марафонах, переслідуваннях і дискредитації військових чи опозиції.

Здається, прийшов час серйозної розмови, зокрема, з парламентом. І створення уряду національної єдності, який зможе дати відповідь на виклики воєнного часу.

Обʼєднатися навколо ЗСУ, разом працювати над посиленням антипутінської коаліції, бо бачимо, з дипломатією біда. Й ці питання точно не на Майдані вирішуються.

Проблем дуже багато. Й саме нерозуміння їх масштабу призводить до суспільної депресії.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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