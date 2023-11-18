Майдан — це привілей вільних
Росія здатна організовувати тільки антимайдан. Погроми, окупація — це її почерк
Майдан — це привілей вільних.
Майдани не збираються під страхом чи за гроші. Це знає кожен, хто відчув унікальне братство десятків тисяч українців восени 2004-му та у 2013-14-х.
Майдан завжди за Україну. Не за прізвища. Й зараз точно не час Майданів, коли ворог знищує нашу країну.
Не варто напередодні річниць наших Революцій принижувати Майдан будь-якими паралелями з Росією.
Читайте також: Про російські спецслужби та "Майдан-3"
Зараз Україні дійсно дуже потрібна єдність. Як в перші дні вторгнення.
Але єдність вже не може бути фасадною і будуватися на приниженні пасіонарної частини суспільства, невмінні влади слухати та чути, на брехливих марафонах, переслідуваннях і дискредитації військових чи опозиції.
Здається, прийшов час серйозної розмови, зокрема, з парламентом. І створення уряду національної єдності, який зможе дати відповідь на виклики воєнного часу.
Обʼєднатися навколо ЗСУ, разом працювати над посиленням антипутінської коаліції, бо бачимо, з дипломатією біда. Й ці питання точно не на Майдані вирішуються.
Проблем дуже багато. Й саме нерозуміння їх масштабу призводить до суспільної депресії.
Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе