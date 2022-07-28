Про це інформує угорське видання Telex.

За словами Орбана, православна церква відіграє ключову роль у нашому сьогоденні, у тому числі в питанні "довготривалого врегулювання конфліктів", як, наприклад, в Україні. Таким чином, на думку угорського премʼєра, слід уникати застосування санкцій до церковних діячів хоча б тому, що під санкції тоді можуть потрапити і "наші церковні лідери", як це сталося із Кирилом.

"Хто ж тоді укладатиме мир?" - сказав Орбан.

Крім того, премʼєр Угорщини прокоментував політику Євросоюзу стосовно газопостачання.

Він зазначив, що його країна досягла згоди з Євросоюзом стосовно санкцій та обмежень на російську нафту.



"Проте ми зайшли в глухий кут, яким є питання газового ембарго. Але я не один так вважаю", - заявив Орбан і додав, що варто уникати ембарго на російський газ.

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