"Хто ж тоді укладе мир?": Орбан виступив проти санкцій щодо патріарха Кирила
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Австрії 28 липня пояснив, чого він не підтримує санкційні обмеження щодо голови РПЦ патріарха Кирила
Про це інформує угорське видання Telex.
За словами Орбана, православна церква відіграє ключову роль у нашому сьогоденні, у тому числі в питанні "довготривалого врегулювання конфліктів", як, наприклад, в Україні. Таким чином, на думку угорського премʼєра, слід уникати застосування санкцій до церковних діячів хоча б тому, що під санкції тоді можуть потрапити і "наші церковні лідери", як це сталося із Кирилом.
"Хто ж тоді укладатиме мир?" - сказав Орбан.
Крім того, премʼєр Угорщини прокоментував політику Євросоюзу стосовно газопостачання.
Він зазначив, що його країна досягла згоди з Євросоюзом стосовно санкцій та обмежень на російську нафту.
"Проте ми зайшли в глухий кут, яким є питання газового ембарго. Але я не один так вважаю", - заявив Орбан і додав, що варто уникати ембарго на російський газ.
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