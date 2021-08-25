Кіберполіція заблокувала роботу незаконного онлайн-кінотеатру з прибутком понад 15 млн грн
Співробітники кіберполіції заблокували роботу незаконного онлайн-кінотеатру, який створив та адміністрував 36-річний мешканець Львова
Про це повідомила прес-служба поліції.
Основою заробітку була реклама, розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт. За попередніми даними, прибуток фігуранта складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі роботу піратського онлайн-кінотеатру заблоковано.
"Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація", - йдеться в повідомленні.
Підписка на преміумакаунт онлайн-кінотеатру складала 80 грн. Також зловмисник щомісячно отримував близько 100 тис. грн від реклами, яка розміщувалася в застосунку.
"Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 млн грн", - розповіли в поліції.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.
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