Кіберполіція заблокувала роботу незаконного онлайн-кінотеатру з прибутком понад 15 млн грн

Про це повідомила прес-служба поліції.



Основою заробітку була реклама, розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт. За попередніми даними, прибуток фігуранта складав понад 15 мільйонів гривень. Наразі роботу піратського онлайн-кінотеатру заблоковано.

"Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація", - йдеться в повідомленні.

Підписка на преміумакаунт онлайн-кінотеатру складала 80 грн. Також зловмисник щомісячно отримував близько 100 тис. грн від реклами, яка розміщувалася в застосунку.



"Додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 млн грн", - розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.