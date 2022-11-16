Назвіть мені хтось причину, через яку у Києво-Печерській Лаврі досі сидять московські попи?

Момент не той? Момент ідеальний. Саме під час війни та революції люди легше за все приймають різкі зміни. У звичайний, спокійний час, коли новин мало, все сприймається інакше.

Боїмося помсти Москви? А за що була помста 24 лютого? А Буча? А Маріуполь? А ракетні удари по містах? Вони намагаються нас знищити й так. Чого ми ще боїмося?

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Не хочемо провокувати? Смішно. Хочу побачити, скільки проросійських людей вийде на вулиці Києва. І що з ними буде.

Боїмося помсти Москви? Вони намагаються нас знищити й так. Чого ми ще боїмося?

Якийсь договорняк? А про що ми можемо домовлятися в обмін на Лавру? Про повернення покраденого єнота? Лавра це символ, він не має ціни.

Тоді що?

Лавра має бути українською. Це аксіома. Вона Києво-Печерська, а не Киевско-Пещерная.

Назвіть мені хоч одну причину. Я почекаю. Якийсь час.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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