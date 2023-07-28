Києво-Печерська Лавра подала до суду через експертизу про наявність зв’язків УПЦ з МП
До Київського окружного адміністративного суду в інтересах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ подано позовну заяву щодо експертизи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку із Московським патріархатом
Про це передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на адвоката монастиря протоієрея Микиту Чекмана.
За словами адвоката, відповідачем у справі є Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так, УПЦ вимагає скасувати:
- Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 23 грудня 2022 р. №Н-39/11 "Про забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви".
- Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 27 січня 2023 р. №Н-8/11 "Про затвердження Висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку із Московським патріархатом".
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Протоієрей Микита Чекман підкреслив, що "експертиза проведена з численними порушеннями законодавства та упередженими особами, які неодноразово висловлювали негативне ставлення до УПЦ".
Також він висловив сподівання на "законний, неупереджений та справедливий судовий розгляд".
- 26 липня УПЦ МП подала до суду на Чернівецьку міську раду.
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