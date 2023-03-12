Києву знадобилося три доби для ліквідації наслідків російської атаки "кинджалом", - КМВА
У Києві фахівці три доби ліквідовували наслідки атаки РФ ракетою "Кинджал", нині інфраструктура працює в штатному режимі
Про це поінформували в Київській міській військовій адміністрації.
"Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби. Частково були залучені екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці", - ствердили в адміністрації.
Очільник КМВА Сергій Попко наголосив, що в столиці повністю відновлено теплопостачання, а електрика та вода подані в усі райони.
За його словами, інфраструктура міста працює в штатному режимі.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
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