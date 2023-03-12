Про це поінформували в Київській міській військовій адміністрації.

"Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад 3 доби. Частково були залучені екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці", - ствердили в адміністрації.

Очільник КМВА Сергій Попко наголосив, що в столиці повністю відновлено теплопостачання, а електрика та вода подані в усі райони.

За його словами, інфраструктура міста працює в штатному режимі.