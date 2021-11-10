"Київ-Баскет" несподівано програв "Хапоелю" у Кубку ФІБА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився поразкою "Київ-Баскета" з рахунком 62:71. Перед матчем вони вважились фаворитом.

У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. Після цього вони перемогли "Хапоель" (86:78), "Трефл Сопот" і програли "Рильскі Спортист" (80:96)



За підсумками п'ятьох турів українська команда ділить першу позицію групи B з "Хапоелем", у них по 8 балів, а в інших команд по 7 очок.



Заключний матч групового раунду кияни зіграють 17 листопада. Зустріч відбудеться у Києві, в суперниках болгарський "Рілскі".



Кубок ФІБА



10 листопада



5-й тур



Київ-Баскет (Україна) - Хапоель Ейлат (Ізраїль) 62:71 (14:16, 11:12, 21:20, 15:23)

21 жовтня у другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb