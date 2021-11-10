"Київ-Баскет" несподівано програв "Хапоелю" у Кубку ФІБА
У п'ятому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" програв ізраїльському "Хапоелю Ейлату"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Київ-Баскета" з рахунком 62:71. Перед матчем вони вважились фаворитом.
У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. Після цього вони перемогли "Хапоель" (86:78), "Трефл Сопот" і програли "Рильскі Спортист" (80:96)
За підсумками п'ятьох турів українська команда ділить першу позицію групи B з "Хапоелем", у них по 8 балів, а в інших команд по 7 очок.
Заключний матч групового раунду кияни зіграють 17 листопада. Зустріч відбудеться у Києві, в суперниках болгарський "Рілскі".
Кубок ФІБА
10 листопада
5-й тур
Київ-Баскет (Україна) - Хапоель Ейлат (Ізраїль) 62:71 (14:16, 11:12, 21:20, 15:23)
- 21 жовтня у другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем".
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