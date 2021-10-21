"Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над "Хапоелем" у Кубку ФІБА
У другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч пройшла в Тель-Авіві і завершилася з рахунком 86:78 на користь української команди. "Київ-Баскет" програв у першому і третьому періодах, проте в останньому дуже впевнено переграв "Хапоель" (32:20).
У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. За підсумками двох турів українська команда очолює групу B.
Кубок ФІБА
20 жовтня
2-й тур
"Хапоель" - "Київ-Баскет" 78:86 (21:16 14:18 23:20 20:32)
- 18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.
- 13 жовтня "Прометей" програв німецькому "Різен Людвігсбург" у 2-му турі баскетбольної Ліги чемпіонів.
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