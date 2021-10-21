"Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над "Хапоелем" у Кубку ФІБА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зустріч пройшла в Тель-Авіві і завершилася з рахунком 86:78 на користь української команди. "Київ-Баскет" програв у першому і третьому періодах, проте в останньому дуже впевнено переграв "Хапоель" (32:20).



У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. За підсумками двох турів українська команда очолює групу B.



Кубок ФІБА



20 жовтня



2-й тур



"Хапоель" - "Київ-Баскет" 78:86 (21:16 14:18 23:20 20:32)

18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.

13 жовтня "Прометей" програв німецькому "Різен Людвігсбург" у 2-му турі баскетбольної Ліги чемпіонів.

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