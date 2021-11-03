"Київ-Баскет" здобув неймовірно емоційну перемогу у Кубку ФІБА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Триочковий гейм-віннер оформив Майк Кеффі. За 1,8 сек до кінця матчу американець приніс "Київ-Баскету" перемогу над польською командою "Трефл Сопот" - 66:65.

У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. Після цього вони перемогли "Хапоель" (86:78) і програли "Рильскі Спортист" (80:96)



За підсумками чотирьох турів українська команда очолює групу B.



Кубок ФІБА



3 листопада



4-й тур



"Трефл Сопот" - "Київ-Баскет" 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

21 жовтня у другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb