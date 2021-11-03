"Київ-Баскет" здобув неймовірно емоційну перемогу у Кубку ФІБА
У четвертому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув перемогу над польським "Трефл Сопот"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Триочковий гейм-віннер оформив Майк Кеффі. За 1,8 сек до кінця матчу американець приніс "Київ-Баскету" перемогу над польською командою "Трефл Сопот" - 66:65.
У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. Після цього вони перемогли "Хапоель" (86:78) і програли "Рильскі Спортист" (80:96)
За підсумками чотирьох турів українська команда очолює групу B.
Кубок ФІБА
3 листопада
4-й тур
"Трефл Сопот" - "Київ-Баскет" 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)
- 21 жовтня у другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе