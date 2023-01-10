Київ і Копенгаген стануть містами і побратимами

Про це повідомили в пресслужбі Економічного управління муніципалітету Копенгагена.

Зазначають, що спершу до мера Копенгагена Софі Хесторп Андерсен звернувся з проханням про укладення угоди про побратимство мер Києва Віталій Кличко. Тому зараз триває процес обговорення того, як може виглядати угода та в якій сфері міста можуть співпрацювати.

Андерсен зазначила, що Копенгаген підтримував і продовжує підтримувати український народ. Так від початку повномасштабної війни вони прийняли вже кілька тисяч українців. Утім вона сподівається, що за допомогою внеску у відбудову Києва, вони зможуть зробити більше для України.

"Таким чином ми можемо допомагати від однієї столиці до іншої, і ми можемо ще краще об’єднати наше населення", - сказала Андерсен.

Наразі Економічне управління підготувало проєкт угоди про побратимство на основі пропозицій Києва. Вона набуде чинності після того, як її офіційно схвалить Київ і громадське представництво муніципалітету Копенгагена. Спочатку угода буде розрахована на три роки.

Мер із працевлаштування та інтеграції Копенгагена Єнс-Крістіан Люткен зазначила, що наразі вже багато жителів міста долучилися до допомоги Україні. Сама вона зокрема відвідувала її тричі за минулий рік.

"Я бачу співпрацю з Києвом як щось, що дає великі можливості як для Копенгагена, так і для України, як у культурному, людському, так і в економічному плані", - сказала Люткен.

22 грудня 2022 року стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Того ж дня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів, вісім із яких встановлять у котельнях для забезпечення теплопостачання в оселях містян.