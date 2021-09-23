Київ і ще вісім регіонів мають показники "помаранчевої" зони карантину

Про це свідчать дані МОЗ.



Наразі всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину.

Проте, на сьогодні до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені:

Дніпропетровська;

Донецька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська області.

У регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій (більше 50%). Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.

Також рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тис. населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).





Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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