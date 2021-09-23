Київ і ще вісім регіонів мають показники "помаранчевої" зони карантину
Станом на 23 вересня Київ та ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої" карантинної зони. Рівень госпіталізацій найвищий на Буковині
Про це свідчать дані МОЗ.
Наразі всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину.
Проте, на сьогодні до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська області.
У регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій (більше 50%). Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.
Також рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тис. населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).
- Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
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