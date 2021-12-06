Київ паралізували затори через сніг та ожеледицю

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На Правому березі затори виникли на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Борщагівська, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Набережно-Хрещатицька, Великій Окружній дорозі, Дарницькому мості.



Ускладнено рух транспорту і на Північному та Південному мостах.







На Лівому березі негода спричинила затори на Харківському шосе, проспекті Соборності, вулиці Петра Радзіня, бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича, біля станцій метро "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки".







У Київавтодор повідомляють, що у разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної й 128 одиниць додаткової техніки. Зазначається, що наявна необхідна кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів.



"Техніка КП ШЕУ готова завчасно, ще до початку опадів, виїхати на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами", - йдеться в повідомленні.



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