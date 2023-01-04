Про це йдеться в повідомленні на сайті World's Best Cities.

Експерти вказали на те, що місто приваблює цінами та розвиненою інфраструктурою, й назвали українську столицю "маяком мужності та стійкості".

Фахівці відзначили ефективну роботу метрополітену, численні парки та пляжі, які дозволяють добре провести час.

"Великі торговельні центри пропонують безліч можливостей для розваг, і жодна геополітична криза, суперечливі вибори чи загроза російського вторгнення не стали на заваді новим інвестиціям: всюди є будівельні крани", – наголосили в Resonance.

Окремо експерти агенції відзначили мужність та стійкість українського народу під час повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Коментуючи цю важливу для Києва відзнаку, мер столиці Віталій Кличко зазначив: "Київ сьогодні — це серце Європи, яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців".

Більшість опитаних громадян Польщі вважають президента України Володимира Зеленського світовим політиком 2022 року. За це проголосували 20% респондентів.

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