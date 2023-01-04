Київ став найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance
Міжнародна агенція Resonance, яка є провідним консультантом у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку, назвала Київ найкращим містом світу 2023 року
Про це йдеться в повідомленні на сайті World's Best Cities.
Експерти вказали на те, що місто приваблює цінами та розвиненою інфраструктурою, й назвали українську столицю "маяком мужності та стійкості".
Фахівці відзначили ефективну роботу метрополітену, численні парки та пляжі, які дозволяють добре провести час.
"Великі торговельні центри пропонують безліч можливостей для розваг, і жодна геополітична криза, суперечливі вибори чи загроза російського вторгнення не стали на заваді новим інвестиціям: всюди є будівельні крани", – наголосили в Resonance.
Окремо експерти агенції відзначили мужність та стійкість українського народу під час повномасштабної збройної агресії РФ проти України.
Коментуючи цю важливу для Києва відзнаку, мер столиці Віталій Кличко зазначив: "Київ сьогодні — це серце Європи, яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців".
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