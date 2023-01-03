Поляки обрали Зеленського світовим політиком 2022 року, – опитування
Більшість опитаних громадян Польщі вважають президента України Володимира Зеленського світовим політиком 2022 року. За це проголосували 20% респондентів
Про це свідчать дані опитування, проведеного з 28 листопада по 11 грудня, передає PAP.
Після Зеленського 15% голосів набрав президент США Джо Байден.
Що стосується внутрішньої політики Польщі, то тут політиком року обрали президента Анджея Дуду (12% опитаних). Крім того, поляки найчастіше називали прізвища чинного прем’єра Польщі Матеуша Моравецького та експрем’єра, колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска – по 6%.
При цьому 55% опитаних підкреслили, що жоден політик у Польщі не заслуговує на звання політика 2022 року, який "найкраще дбав про інтереси країни та суспільства".
- Американське видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи, а президента РФ Володимира Путіна – "невдахою року".
- Журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.
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