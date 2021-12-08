Київ став першим регіоном, який перетнув позначку у 50% повністю вакцинованих громадян
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що у Києві проти COVID-19 повністю вакцинувалися понад 65% мешканців
Про це він повідомив на брифінгу у середу, 8 грудня, передає Еспресо.TV.
"На сьогодні вже три регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% та Полтавська область - майже 52%", - сказав Ляшко.
Міністр додав, що до цього показника набизилась Дніпропетровька область, яка має 49% вакцинованих, та Черкаська область із позначкою 47%. Він наголосив, що Київ - перший регіон, який налічує більше 50% повністю вакцинованих жителів. Так, два щеплення зробили понад 65% киян.
Ляшко нагадав, що з 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти COVID-19.
Це, зокрема: працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
Працівники цих установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
- Нагадаємо, 7 грудня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні щеплення від пневмококу може стати для дітей обов'язковим і безкоштовним.
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