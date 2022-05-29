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Київ святкує 1540-й день народження

29 травня, 2022 неділя
12:49
Культура Київ

Столиця України відзначає уже 1540 років від дня заснування

Одним з перших киян з Днем міста привітав мер Києва Віталій Кличко.

"Київ… Старовинний і сучасний. Затишний і енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене, красиве. І ми разом робимо його ще кращим! Бо душа міста - це його люди! З Днем Києва, дорогі кияни! З днем народження, наше улюблене місто! Слава Україні! Слава Києву!" - поздоровив мер.

Цьогоріч столиця святкує 1540 років з дня заснування. На основі знайдених артефактів археологи встановили, що поселення з ознаками міста тут сформувалась не пізніше V-VI століть нашої ери. В результаті цей період наклали на дату найдавнішої згадки про місто - 882 рік - і отримали умовний та досі загальноприйнятий 482 рік. Від початку свого існування і донині Київ залишається легендарним та шанованим містом. Свого часу французький класик Оноре де Бальзак назвав його "вічним".

Попри те, що святкові заходи цього річ будуть скромнішими, традиційний пробіг під каштанами все ж відбудеться - онлайн. Протягом 29 травня кожен охочий може вийти на символічний старт із будь-якого безпечного куточка світу. Мета заходу - збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об’єднання українців для взаємопідтримки. Про те, як приєднатися до заходу, можна дізнатись за посиланням.

  • Нагадаємо, відсвяткувати день Києва можна в столичному Ботсаді імені Гришка, який вже відкрився й запрошує відвідувачів. З травня до серпня він працюватиме з 08:00 до 21:00, а з вересня до квітня - з 08:00 до настання сутінок.

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