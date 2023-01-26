Київ та область повертаються до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК
Після масованої ракетної атаки 26 січня ситуацію в енергосистемі України вдалося стабілізувати. Київ та область повертаються до графіків стабілізаційних вимкнень
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні.
Разом із тим у компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі все ще складна, й попросили громадян не вмикати одночасно декілька потужних приладів.
- Міністр енергетики Герман Галущенко назвав енергетичну ситуацію на Київщині однією з найскладніших.
- Раніше в КМВА повідомляли, що внаслідок ракетної атаки 26 січня атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки, а також автівки. Було запроваджено аварійні вимкнення.
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