Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні.

Разом із тим у компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі все ще складна, й попросили громадян не вмикати одночасно декілька потужних приладів.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав енергетичну ситуацію на Київщині однією з найскладніших.

Раніше в КМВА повідомляли, що внаслідок ракетної атаки 26 січня атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки, а також автівки. Було запроваджено аварійні вимкнення.

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