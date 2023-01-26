Міністр енергетики назвав регіони з найскладнішою ситуацією після ракетних обстрілів
За даними міністрі енергетики Германа Галущенка, найгірша ситуація з електропостачанням 26 січня буде в Київській, Одеській та Вінницькій областях
Про це міністр енергетики повідомив на фейсбуці.
"Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - зазначив Герман Галущенко.
В Укренерго ж звітували, що 13 ракетний удар та 15 атака дронів на енергосистему України 26 січня теж має свої наслідки:
"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено. Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області".
Прикметно, що після аварійних відключень по всій країні під час ракетної атаки поступово повертаються графіки. Однак дефіцит в системі значний.
- Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ в ході російської ракетної атаки 26 січня збили над Україною 47 крилатих ракет. Усього ворог випустив 55 ракет повітряного та морського базування.
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