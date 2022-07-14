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Головна Україна Київрада схвалила проєкт створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

Київрада схвалила проєкт створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

14 липня, 2022 четвер
16:50
Україна

Рішення підтримали 85 депутатів

Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

"Створення заказника - це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною. "Протасів Яр" врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником! І буде радувати не одне покоління киян", - заявив Кличко.

  • Під Ізюмом загинув лідер ГО "Захистимо Протасів Яр", розвідник Холодноярської бригади Роман Ратушний

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