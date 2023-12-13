Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Київстар знищили росіяни. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Київстар знищили росіяни. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
13 грудня, 2023 середа
23:02
Погляд Віталій Портников

Служба безпеки України фактично підтвердила заяву російського псевдохакерського угруповання під назвою "Солнцепек", яке похвалилося знищенням можливостей української мережі стільникового звʼязку "Київстар"

Щоправда, у самій компанії спростовують масштабність удару, який був завданий так званими російськими хакерами. Однак є очевидним, що саме російські зусилля стояли за намірами перервати роботу "Київстару", яка тепер відновиться у невизначений термін.

Зараз говорять про час відновлення цієї роботи від доби до тижня, але є очевидним, що масштаби пошкодження настільки значні, що зараз навряд хтось може впевнено говорити про те, коли компанія "Київстар" зможе повернутися до повноцінного надання послуг своїм абонентам. Таким чином ми можемо констатувати, що РФ не тільки перейшла до повноцінної кібервійни з Україною, але ще й хизується результатами цієї війни і не збирається їх приховувати.

Можна сказати, що ніяких незалежних хакерів в Росії немає. Ба більше, російські спецслужби можуть користуватися послугами й закордонних хакерських угрупувань для того, щоб досягти своїх цілей із дестабілізації ситуації у країнах, з якими РФ веде боротьбу, адже хакерська атака на українську стільникову мережу - зовсім не перший хакерський удар росіян по країнах цивілізованого світу. Можливо, найбільш масштабний, однак такий, що тільки нагадує - Російська Федерація готова вести війну на всіх фронтах, а їхні збройні сили - це тільки один з інструментів, за допомогою якого президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати цивілізований світ і відновити російські сфери впливу, які з точки зору Путіна та його оточення були нелегітимно відібрані Заходом після краху комуністичної імперії у 1991 році.

Хакерська війна, за допомогою якої можна знищувати інфраструктуру країн, проти яких Росія веде агресивні дії, свідчить, що у Москві усвідомлюють важливість війн нового часу і ретельно до них приготувалися перед тим, як розпочати свій бій за відновлення комуністичної імперії в її новому кримінальному шовіністичному варіанті, що і є головною політичною метою як самого Путіну, так і більшості росіян, що підтримують агресивну політику свого керманича. 

Росіяни не почали удавати, що вони не мають ніякого відношення до зниження можливостей Київстар, що компанія стала жертвою власних технічних проблем або ж, як про це почали говорити у соцмережах, почала готуватися до можливої націоналізації, повʼязаної із тим, що серед власників Київстар були підсанкційні російські олігархи. Ні, росіянам абсолютно не потрібно, щоб українці йшли на якісь манівці та вигадували теорії, які відповідь відповідальність від російських спецслужб та їхніх хакерських підрозділів.

Адже важливою метою російської атаки на "Київстар" є не просто дестабілізація ситуації у сусідній країні, яка з точки зору Путіна та його оточення має вже невдовзі стати частиною РФ після її остаточного завоювання. Потрібно, щоб громадяни України зазнавали російських ударів не тільки з повітря, за допомогою військ, які, як бачимо, не багато що можуть і змушені були зупинитися у своїх агресивних діях ще у листопаді минулого року. 

Українці мають усвідомлювати, що Росія буде боротися із ними усіма можливими засобами, комбінувати насилля, не давати їм можливості прожити спокійно жодного дня, адже, як відомо, мирне спокійне життя в українських містах під час війни дратувало росіян, створювало неймовірну істерику серед російських пропагандистів, і вони вимагали від власного керівництва зробити все можливе, щоб мирне спокійне життя українців, головне завоювання ЗСУ під час цієї війни, було перервано панікою і страхом. 

Саме тому минулого року росіяни здійснювали атаки на цивільну інфраструктуру, намагаючись перетворити життя українців на нестерпне у холоді й темряві. Саме тому росіяни продовжують свої зусилля щодо знищення української інфраструктури вже зараз. 
 
Однак у звʼязку з тим, що можливостей для ударів по цивільній інфраструктурі за допомогою ракет і безпілотників залишається не так багато, керуються і можливостями залучити інші напрямки у боротьбі з Україною. І ми бачимо, як з одного боку, за допомогою хакерської атаки знищується ціла стільникова мережа, а з іншого - ми стаємо свідками удару балістичними ракетами по українській столиці. 

Очевидно, що ті, хто планував цей удар думали, по-перше, про певні інфраструктурні цілі, які залишилися нереалізованими у звʼязку з роботою української системи протиповітряної оборони, а по-друге, про необхідність збільшувати страх і апатію в українському суспільстві, доводити українців до думки, що тільки капітуляція перед путінською Росією може бути альтернативою багаторічному тривалому життю у безвиході і очікуванні нових атак РФ. 

Єдиною реальною відповіддю на ці дії російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників. 

Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Україна
Росія
хакер
хакерські атаки
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
ЗСУ дрон безпілотник
13 грудня, 2023 середа
Більші, але повільніші за "шахеди": у Росії почали виробляти нові ударні БПЛА, - ISW
Аерофлот
12 грудня, 2023 вiвторок
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
13 грудня, 2023 середа
Росіяни атакували Київ балістикою: постраждали 53 людини, є руйнування
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 грудня
00:35
Російські окупанти в Криму
"Україна проти Росії": У ЄСПЛ представлено докази порушення РФ прав людини в Криму
00:24
Оновлено
сирена
Росія запустила декілька груп "шахедів" та ракети. В Одесі були вибухи
00:17
Сенат США
У Палаті представників США оголосили неробочим наступний тиждень. Реакція Білого дому
2023, середа
13 грудня
23:56
Інфографіка
Данило Сікан (в центрі), Порту - Шахтар
"Шахтар" програв "Порту", але вийшов до Ліги Європи
23:54
Гіоргі Гочолейшвілі, Порту - Шахтар
"Порту" - "Шахтар" 5:3: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:51
Зеленський у конгресі США
"Зеленський - жебрак з Києва": добірка російських фейків і маніпуляцій за 13 грудня
23:37
Зеленський
Зеленський поспілкувався з прем'єркою Італії Мелоні. Про що говорили
23:23
Біньямін Нетаньягу
Доведеться мати справу з Іраном: Нетаньягу про війну в Газі
22:34
Арктика
Вчені зафіксували рекордно тепле літо в Арктиці
22:22
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Орбан поступиться, він не має іншого вибору": політолог Кулик про початок переговорів щодо вступу України до ЄС
22:09
Австрія
Австрія не блокуватиме рух України до ЄС попри зауваження щодо Балкан, - Politico
21:43
Оновлено
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 13 грудня
21:33
Оновлено
збитий "Шахед"
Атака України "шахедами" вночі на 12 грудня: на Одещині помер поранений чоловік
21:31
фейк
"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк
21:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький
21:07
Віктор Орбан
Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС
20:59
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
20:10
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 45 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:08
Країни Північної Європи заявили про підтримку майбутнього членства України в НАТО та ЄС
20:06
Інтерв’ю
Польський депутат Павел Коваль
Ключ до безпеки всього Заходу сьогодні лежить на українсько-російському фронті, - польський депутат Павел Коваль
20:06
OPINION
Олексій Голобуцький
"Слово пацана". Брудно, бридко. Неоригінально
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів
19:30
Оновлено
оператор "Київстар"
У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок
19:30
Інтерв’ю
Олексій Чирній
Росія не просто розпадеться, а матиме набагато глобальніші проблеми, — експолітв'язень Кремля, позивний Крим
19:28
на фото Наталія Калмикова та Катерина Онищенко
Четверта компанія долучилася до проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ
19:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Подальші події на лінії фронту будуть пов'язані з політичною ситуацією в РФ, - військовослужбовець Тимочко
19:15
на фото Мар'їнка
Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки
19:11
Міністерство оборони
Міноборони розформовує департамент ресурсного забезпечення, з керівником спілкуються слідчі
18:58
Фіналісти Премія Шевельова 2023
Премія Шевельова 2023: хто став фіналістами і володарями спецвідзнак
18:53
Білорусь, Лукашенко
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
18:52
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У війні Росії проти України Захід не може планувати стратегічно, - Краєв
18:23
Інфографіка
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
18:22
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire
18:22
В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"
18:00
Інфографіка
CARACAL FROM RHEINMETALL
Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги
18:00
OPINION
Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
17:42
У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
17:31
Олександр Алієв
"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику
17:24
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV