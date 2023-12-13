Київстар знищили росіяни. Колонка Віталія Портникова

Щоправда, у самій компанії спростовують масштабність удару, який був завданий так званими російськими хакерами. Однак є очевидним, що саме російські зусилля стояли за намірами перервати роботу "Київстару", яка тепер відновиться у невизначений термін.

Зараз говорять про час відновлення цієї роботи від доби до тижня, але є очевидним, що масштаби пошкодження настільки значні, що зараз навряд хтось може впевнено говорити про те, коли компанія "Київстар" зможе повернутися до повноцінного надання послуг своїм абонентам. Таким чином ми можемо констатувати, що РФ не тільки перейшла до повноцінної кібервійни з Україною, але ще й хизується результатами цієї війни і не збирається їх приховувати.

Можна сказати, що ніяких незалежних хакерів в Росії немає. Ба більше, російські спецслужби можуть користуватися послугами й закордонних хакерських угрупувань для того, щоб досягти своїх цілей із дестабілізації ситуації у країнах, з якими РФ веде боротьбу, адже хакерська атака на українську стільникову мережу - зовсім не перший хакерський удар росіян по країнах цивілізованого світу. Можливо, найбільш масштабний, однак такий, що тільки нагадує - Російська Федерація готова вести війну на всіх фронтах, а їхні збройні сили - це тільки один з інструментів, за допомогою якого президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати цивілізований світ і відновити російські сфери впливу, які з точки зору Путіна та його оточення були нелегітимно відібрані Заходом після краху комуністичної імперії у 1991 році.

Хакерська війна, за допомогою якої можна знищувати інфраструктуру країн, проти яких Росія веде агресивні дії, свідчить, що у Москві усвідомлюють важливість війн нового часу і ретельно до них приготувалися перед тим, як розпочати свій бій за відновлення комуністичної імперії в її новому кримінальному шовіністичному варіанті, що і є головною політичною метою як самого Путіну, так і більшості росіян, що підтримують агресивну політику свого керманича.

Росіяни не почали удавати, що вони не мають ніякого відношення до зниження можливостей Київстар, що компанія стала жертвою власних технічних проблем або ж, як про це почали говорити у соцмережах, почала готуватися до можливої націоналізації, повʼязаної із тим, що серед власників Київстар були підсанкційні російські олігархи. Ні, росіянам абсолютно не потрібно, щоб українці йшли на якісь манівці та вигадували теорії, які відповідь відповідальність від російських спецслужб та їхніх хакерських підрозділів.

Адже важливою метою російської атаки на "Київстар" є не просто дестабілізація ситуації у сусідній країні, яка з точки зору Путіна та його оточення має вже невдовзі стати частиною РФ після її остаточного завоювання. Потрібно, щоб громадяни України зазнавали російських ударів не тільки з повітря, за допомогою військ, які, як бачимо, не багато що можуть і змушені були зупинитися у своїх агресивних діях ще у листопаді минулого року.

Українці мають усвідомлювати, що Росія буде боротися із ними усіма можливими засобами, комбінувати насилля, не давати їм можливості прожити спокійно жодного дня, адже, як відомо, мирне спокійне життя в українських містах під час війни дратувало росіян, створювало неймовірну істерику серед російських пропагандистів, і вони вимагали від власного керівництва зробити все можливе, щоб мирне спокійне життя українців, головне завоювання ЗСУ під час цієї війни, було перервано панікою і страхом.

Саме тому минулого року росіяни здійснювали атаки на цивільну інфраструктуру, намагаючись перетворити життя українців на нестерпне у холоді й темряві. Саме тому росіяни продовжують свої зусилля щодо знищення української інфраструктури вже зараз.



Однак у звʼязку з тим, що можливостей для ударів по цивільній інфраструктурі за допомогою ракет і безпілотників залишається не так багато, керуються і можливостями залучити інші напрямки у боротьбі з Україною. І ми бачимо, як з одного боку, за допомогою хакерської атаки знищується ціла стільникова мережа, а з іншого - ми стаємо свідками удару балістичними ракетами по українській столиці.

Очевидно, що ті, хто планував цей удар думали, по-перше, про певні інфраструктурні цілі, які залишилися нереалізованими у звʼязку з роботою української системи протиповітряної оборони, а по-друге, про необхідність збільшувати страх і апатію в українському суспільстві, доводити українців до думки, що тільки капітуляція перед путінською Росією може бути альтернативою багаторічному тривалому життю у безвиході і очікуванні нових атак РФ.

Єдиною реальною відповіддю на ці дії російського політичного керівництва і народу може бути тільки тримати стрій, усвідомити, що немає ніякої альтернативи, як протистояти російським зусиллям підкорити Україну скільки б місяців або років не продовжувалися ці зухвалі зусилля сусідньої держави. Росіяни не приховують, що саме вони здійснюють злочини, а зі злочинцем, на превеликий жаль, неможливо домовитися, які б ілюзії щодо них не виклали ані у наших західних партнерів, ані у наших співвітчизників.

Домовленостей з Росією не буде. Варіант закінчення війни без Росії існує і перебуває на столах як українських, так і західних керівників. Треба тільки осмислити цей варіант і усвідомити, яким чином до України у 20-ті або 30-ті роки цього сторіччя повернеться мирне життя.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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