Кілька сотень мігрантів намагались прорватися через білорусько-польський кордон
У понеділок, 15 листопада, кілька сотень мігрантів намагались прорватися через польсько-білоруський кордон
Про це передає поліція Підляського воєводства Польщі.
"Сьогодні, близько 16:00 (за польським часом - ред.), кілька сотень людей безуспішно намагалася перетнути кордон у районі Стажини. Каміння летіло у десятки поліцейських, прикордонників та солдатів. Один із них пошкодив шолом, який захищав голову поліцейського. Атаку відбили", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, станом на 15 листопада на білорусько-польському кордоні знаходиться близько 3,5 тис. мігрантів. Міноборони Польщі повідомляло, що зі сторони Білорусі лунали постріли. Мігранти перемістилися із тимчасового табору до КПП "Кузніца".
- Естонія встановить 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб захиститися від можливого напливу мігрантів.
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