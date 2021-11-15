Кілька сотень мігрантів намагались прорватися через білорусько-польський кордон

Про це передає поліція Підляського воєводства Польщі.



"Сьогодні, близько 16:00 (за польським часом - ред.), кілька сотень людей безуспішно намагалася перетнути кордон у районі Стажини. Каміння летіло у десятки поліцейських, прикордонників та солдатів. Один із них пошкодив шолом, який захищав голову поліцейського. Атаку відбили", - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, станом на 15 листопада на білорусько-польському кордоні знаходиться близько 3,5 тис. мігрантів. Міноборони Польщі повідомляло, що зі сторони Білорусі лунали постріли. Мігранти перемістилися із тимчасового табору до КПП "Кузніца".

Естонія встановить 130 км колючого дроту вздовж кордону, щоб захиститися від можливого напливу мігрантів.

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