Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай
Після точних влучань українських артилеристів у склади російських загарбників, вони почали одразу везти боєкомплекти на передову. Загалом кількість обстрілів з боку армії РФ зменшилась
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Результат роботи західної зброї дуже чудовий, тому що перервана чітка і постійна логістика постачання на передову боєкомплекту російської армії. Вони переходять до роботи "з коліс", тобто на автомобілях везуть боєкомплект і підвозять одразу на передову", - сказав Гайдай.
За його словами, кількість обстрілів зі сторони росіян зменшилась.
"Можемо констатувати, що кількість обстрілів зменшилась з боку російської армії, тому що раніше перевага була просто тотальна. До прикладу, раніше на 186 пострілів росіян ми відповідали 12-14. Зараз ця ситуація змінюється", - розповів очільник області.
Він додав, що робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.
- Вчора,15 липня, Гайдай повідомив, що два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої.
- По Луганщині 15 липня окупанти гатили ракетами, мінометами й артилерією. ЗСУ не дали їм захопити автошлях Лисичанськ - Бахмут.
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