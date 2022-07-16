Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Результат роботи західної зброї дуже чудовий, тому що перервана чітка і постійна логістика постачання на передову боєкомплекту російської армії. Вони переходять до роботи "з коліс", тобто на автомобілях везуть боєкомплект і підвозять одразу на передову", - сказав Гайдай.

За його словами, кількість обстрілів зі сторони росіян зменшилась.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів зменшилась з боку російської армії, тому що раніше перевага була просто тотальна. До прикладу, раніше на 186 пострілів росіян ми відповідали 12-14. Зараз ця ситуація змінюється", - розповів очільник області.

Він додав, що робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

Вчора,15 липня, Гайдай повідомив, що два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої.

По Луганщині 15 липня окупанти гатили ракетами, мінометами й артилерією. ЗСУ не дали їм захопити автошлях Лисичанськ - Бахмут.

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