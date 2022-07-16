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Головна війна з Росією Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай

Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай

16 липня, 2022 субота
16:04
війна з Росією На фото наслідки обстрілу Луганщини

Після точних влучань українських артилеристів у склади російських загарбників, вони почали одразу везти боєкомплекти на передову. Загалом кількість обстрілів з боку армії РФ зменшилась

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Результат роботи західної зброї дуже чудовий, тому що перервана чітка і постійна логістика постачання на передову боєкомплекту російської армії. Вони переходять до роботи "з коліс", тобто на автомобілях везуть боєкомплект і підвозять одразу на передову", - сказав Гайдай.

За його словами, кількість обстрілів зі сторони росіян зменшилась.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів зменшилась з боку російської армії, тому що раніше перевага була просто тотальна. До прикладу, раніше на 186 пострілів росіян ми відповідали 12-14. Зараз ця ситуація змінюється", - розповів очільник області.

Він додав, що робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

  • Вчора,15 липня, Гайдай повідомив, що два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої. 
  • По Луганщині 15 липня окупанти гатили ракетами, мінометами й артилерією. ЗСУ не дали їм захопити автошлях Лисичанськ - Бахмут.

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