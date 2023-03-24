Кількість постраждалих дітей унаслідок атак російського війська в Україні збільшилася до 1407
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 465 дітей та понад 942 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 24 березня 2023 року більше ніж 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 942 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало українських дітей на Донеччині - 446, Харківщині - 273, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.
Прокуратурі стало відомо про двох дітей 15 та 16 років, які отримали травми внаслідок влучання у гуртожиток в Обухівському районі 22 березня російського безпілотника.
Через обстріли армії РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 зруйновано повністю.
- Україна повернула в родину двох дітей з тимчасово окупованої території - 9-річну дівчинку та 16-річного хлопця.
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