Кількість смертей від паводку в західній Європі зросла до 117

Про це розповідає Reuters.



У п'ятницю, 16 липня, в районах західної Німеччини та Бельгії, що постраждали від повені, понад 1 тис. людей зникла безвісти. Загальна кількість загиблих становить 117 осіб.



Цілі громади опинилися в руїнахв після того, як переповнені річки прокотилися містечками та селами в західних німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, Бельгії, а також Нідерландах.



"Це було так жахливо, ми не могли нікому допомогти. Люди махали з вікон своїх осель", - сказав Френк Тел, житель Шульда, Рейнланд-Пфальц, Німеччина.



Тільки в Німеччині 103 людини загинули внаслідок наймасштабнішої масової людської загибелі за останні роки.



Дванадцять загиблих були мешканцями будинку для людей з обмеженими можливостями в місті Сінциг на південь від Кельна.



Очікується, що кількість загиблих зросте ще більше, оскільки будинки продовжують руйнуватися.



У Бельгії ЗМІ повідомляють, що щонайменше 14 людей загинули.



Близько 114 тис. домогосподарств у Німеччині втратили електропостачання, а в деяких затоплених регіонах рухнули мережі мобільного зв'язку.

Нагадаємо, вранці повідомлялося про 93 загиблих в результаті стихійного лиха, що налетіло на Західну Європу