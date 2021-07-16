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Головна Світ Кількість смертей від паводку в західній Європі зросла до 117

Кількість смертей від паводку в західній Європі зросла до 117

16 липня, 2021 п'ятниця
15:52
Світ паводок

Німеччина та Бельгія продовжують підраховувати втрати від нищівних повеней, що впали на прирейнський регіон

Про це розповідає Reuters.

У п'ятницю, 16 липня, в районах західної Німеччини та Бельгії, що постраждали від повені, понад 1 тис. людей зникла безвісти. Загальна кількість загиблих становить 117 осіб.

Цілі громади опинилися в руїнахв після того, як переповнені річки прокотилися містечками та селами в західних німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, Бельгії, а також Нідерландах.

"Це було так жахливо, ми не могли нікому допомогти. Люди махали з вікон своїх осель", - сказав Френк Тел, житель Шульда, Рейнланд-Пфальц, Німеччина.

Тільки в Німеччині 103 людини загинули внаслідок наймасштабнішої масової людської загибелі за останні роки.

Дванадцять загиблих були мешканцями будинку для людей з обмеженими можливостями в місті Сінциг на південь від Кельна.

Очікується, що кількість загиблих зросте ще більше, оскільки будинки продовжують руйнуватися.

У Бельгії ЗМІ повідомляють, що щонайменше 14 людей загинули.

Близько 114 тис. домогосподарств у Німеччині втратили електропостачання, а в деяких затоплених регіонах рухнули мережі мобільного зв'язку.

  • Нагадаємо, вранці повідомлялося про 93 загиблих в результаті стихійного лиха, що налетіло на Західну Європу
Німеччина
Стихійне лихо
Бельгія
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