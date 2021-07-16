Кількість смертей від паводку в західній Європі зросла до 117
Німеччина та Бельгія продовжують підраховувати втрати від нищівних повеней, що впали на прирейнський регіон
Про це розповідає Reuters.
У п'ятницю, 16 липня, в районах західної Німеччини та Бельгії, що постраждали від повені, понад 1 тис. людей зникла безвісти. Загальна кількість загиблих становить 117 осіб.
Цілі громади опинилися в руїнахв після того, як переповнені річки прокотилися містечками та селами в західних німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, Бельгії, а також Нідерландах.
"Це було так жахливо, ми не могли нікому допомогти. Люди махали з вікон своїх осель", - сказав Френк Тел, житель Шульда, Рейнланд-Пфальц, Німеччина.
Тільки в Німеччині 103 людини загинули внаслідок наймасштабнішої масової людської загибелі за останні роки.
Дванадцять загиблих були мешканцями будинку для людей з обмеженими можливостями в місті Сінциг на південь від Кельна.
Очікується, що кількість загиблих зросте ще більше, оскільки будинки продовжують руйнуватися.
У Бельгії ЗМІ повідомляють, що щонайменше 14 людей загинули.
Близько 114 тис. домогосподарств у Німеччині втратили електропостачання, а в деяких затоплених регіонах рухнули мережі мобільного зв'язку.
- Нагадаємо, вранці повідомлялося про 93 загиблих в результаті стихійного лиха, що налетіло на Західну Європу
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