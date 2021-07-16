Негода на заході Європи: кількість жертв зросла до 93 людей, понад 1 тис. зниклих безвісти

Про це розповідає Reuters.



За даними німецького ARD, кількість людей, які загинули внаслідок сильної повені в західній частині Німеччини, зросла до щонайменше 81, що є найгіршою масовою загибеллю в Німеччині за останні роки.



Близько 1,3 тис. людей зникли безвісти в районі Арвайлер на південь від Кельна, повідомив регіональний уряд у Facebook. Мережі мобільних телефонів зазнали краху в деяких регіонах, що постраждали від повені, а це означає, що сім'ї та друзі не змогли знайти своїх близьких.



Цілі громади лежали в руїнах після того, як річки, що вийшли з берегів, прокотились містечками та селами в землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.



16 липня вранці в Ерфтштадті поблизу Кельна обрушилися будинки, і рятувальні бригади намагалися допомогти жителям, які повернулись до своїх будинків, незважаючи на попередження, повідомляє влада округу Кельн у Facebook.



Багато людей все ще були в будинках, а кілька зникли безвісти. Витоки газу ще більше заважали працівникам рятувальних служб, коли вони намагалися дістатися до людей, що в будинках, човнами.



Одну дамбу біля кордону з Бельгією, Руртальшперре, було затоплено за ніч, тоді як інша, Штайнбахтальперпер, під загрозою прориву.



Тим часом у бельгійському регіоні Валлонія загинули щонайменше 12 людей. Наразі п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Десятки тисяч домогосподарств знеструмлені. Люди повідомляють про зниклих близьких, у поліції кажуть, що з багатьма зниклими просто не можна встановити зв'язок через відсутність електрики.

Через негоду на півдні Бельгії протягом п'ятниці не очікується відновлення руху потягів.