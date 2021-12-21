Кількість вакцинацій в Україні цього тижня скоротилася на 24%, - Київська школа економіки
За останній тиждень у середньому на добу в Україні робили 114 тис. щеплень проти COVID-19, кількість вакцинацій скоротилася на 24%
Про це повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова під час брифінгу.
Вона зазначила, що минулого тижня в Україні спостерігався спад охочих уберегти себе від коронавірусної інфекції. Кількість вакцинацій скоротилася на 24%.
"Темпи вакцинації в Україні вийшли на рівень плато, на якому ми трималися до "червоної" зони і різкого збільшення вакцинації першими дозами. Це приблизно 114 тисяч щеплень в середньому на добу. За останній тиждень ми бачимо зменшення кількості вакцинацій на 24%", - заявила Кузьмінова.
- Нагадаємо, 21 грудня головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні доз вакцини від коронавірусу вистачить для ревакцинації 70% дорослого населення.
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