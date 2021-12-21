Кількість вакцинацій в Україні цього тижня скоротилася на 24%, - Київська школа економіки

Про це повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова під час брифінгу.



Вона зазначила, що минулого тижня в Україні спостерігався спад охочих уберегти себе від коронавірусної інфекції. Кількість вакцинацій скоротилася на 24%.



"Темпи вакцинації в Україні вийшли на рівень плато, на якому ми трималися до "червоної" зони і різкого збільшення вакцинації першими дозами. Це приблизно 114 тисяч щеплень в середньому на добу. За останній тиждень ми бачимо зменшення кількості вакцинацій на 24%", - заявила Кузьмінова.

Нагадаємо, 21 грудня головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні доз вакцини від коронавірусу вистачить для ревакцинації 70% дорослого населення.