Кількість великих платників податків зменшилася через коронавірус, кризу на світових ринках та дії української влади, — Кушнірук
Зменшення кількості великих платників податків в Україні спричинив у тому числі коронавірус. На ситуацію також вплинули криза на світових ринках та дії української влади
Таку думку висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"І коронавірус, і криза на світових ринках, і дії влади, які роблять діяльність в Україні економічно непривабливою. Все це призводить до того, що кількість прибуткових підприємств зменшується, особливо, коли йдеться про великі обсяги прибутків", — сказав Кушнірук.
За його словами, Україна не є інвестиційно привабливою країною — і це в першу чергу наслідок дій влади.
- Реєстр великих платників податків скоротився на 32 компанії, повідомила платформа із відкритими даними Opendatabot.
- Реєстр великих платників податків 2022 року включає переважно підприємства газодобувної та металургійної галузі, енергетики та агросектору. При цьому в топ-100 є торговельні мережі.
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