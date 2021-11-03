Кількість великих платників податків зменшилася через коронавірус, кризу на світових ринках та дії української влади, — Кушнірук

Таку думку висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"І коронавірус, і криза на світових ринках, і дії влади, які роблять діяльність в Україні економічно непривабливою. Все це призводить до того, що кількість прибуткових підприємств зменшується, особливо, коли йдеться про великі обсяги прибутків", — сказав Кушнірук.

За його словами, Україна не є інвестиційно привабливою країною — і це в першу чергу наслідок дій влади.