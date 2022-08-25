Кількість загиблих дітей внаслідок повномасштабної агресії РФ зросла до 376, - Офіс генпрокурора
В Україні через повномасштабне вторгнення РФ станом на ранок 25 серпня загинуло щонайменше 376 дітей
Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.
Крім того, за даними ювенальних прокурорів, понад 733 дитини поранено.
Найбільше постраждало дітей у східних областях України: Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській, Луганській, Херсонській та Запорізькій. У Миколаївській області кількість постраждалих дітей зросла до 67.
В Офісі генпрокурора наголосили, що наведені цифри не є остаточними. Роботи зі встановлення кількості та осіб загиблих і постраждалих у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях тривають.
Зокрема 24 серпня внаслідок обстрілів населеного пункту Чаплине в Дніпропетровській області загинуло двоє дітей і п'ятеро отримали поранення. У населенному пункті Новий Буг того ж дня поранень зазнали двоє дітей. Унаслідок нічного обстрілу 25 серпня в селі Великомихайлівка Дніпропетровської області було поранено трьох дітей.
Станом на 25 серпня 224 дитини вважаються зниклими безвісті, 7013 дітей депортовано окупантами, 4968 дітей вдалося знайти, з них 50 повернули додому.
- Станом на ранок 23 серпня кількість загиблих внаслідок повномасштабної війни дітей становила 374.
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