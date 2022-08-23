Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 374 дитини, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у східних областях України:

Донецька область — 388 дітей;

Харківська область — 202 дитини;

Київська область — 116 дітей;

Чернігівська область — 68 дітей;

Миколаївська область — 65 дітей;

Луганська область — 61 дитина;

Херсонаська область — 55 дітей;

Запорізька область — 41 дитина.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначає відомство.

Зокрема у львівській лікарні померла 15-річна дівчинка, яка 4 серпня зазнала тяжких поранень внаслідок ворожого обстрілу міста Торецьк.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2328 закладів освіти, із них зруйновано 289.

Станом на 3 липня кількість загиблих в Україні дітей внадслідок російської агресії становила щонайменше 344 дитини.