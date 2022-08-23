Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 374 дитини, - Офіс генпрокурора
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні станом на ранок 23 серпня загинуло щонайменше 374 дитини, щонайменше 723 зазнали поранень різного ступеню тяжкості
Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.
Найбільше дітей постраждало у східних областях України:
- Донецька область — 388 дітей;
- Харківська область — 202 дитини;
- Київська область — 116 дітей;
- Чернігівська область — 68 дітей;
- Миколаївська область — 65 дітей;
- Луганська область — 61 дитина;
- Херсонаська область — 55 дітей;
- Запорізька область — 41 дитина.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначає відомство.
Зокрема у львівській лікарні померла 15-річна дівчинка, яка 4 серпня зазнала тяжких поранень внаслідок ворожого обстрілу міста Торецьк.
Крім того, через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2328 закладів освіти, із них зруйновано 289.
- Станом на 3 липня кількість загиблих в Україні дітей внадслідок російської агресії становила щонайменше 344 дитини.
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