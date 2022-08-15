Про це голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив на своєму телеграм-каналі.

"ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ рф. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", – повідомив Сергій Гайдай.

Водночас за словами очільника Луганської облдержадміністрації, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляли три населених пункти.

Крім того, ворог випустив сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ, але розвідгрупу росіян українські військові знешкодили. 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті.

19 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК "Вагнер".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb