"Кількість загиблих уточнюється": Гайдай підтвердив удар ЗСУ по штабу вагнерівців у Попасній
На ворожий штаб ПрВК "Вагнер" українські збройні сили навів один з представників ЗМІ рф
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив на своєму телеграм-каналі.
"ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ рф. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", – повідомив Сергій Гайдай.
Водночас за словами очільника Луганської облдержадміністрації, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляли три населених пункти.
Крім того, ворог випустив сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.
Окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ, але розвідгрупу росіян українські військові знешкодили. 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті.
- 19 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК "Вагнер".
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