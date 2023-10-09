Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС ізраїльтян зросла до 800

Кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС ізраїльтян зросла до 800

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:13
Світ Пелестино-Ізраїльский конфлікт

Станом на понеділок, 9 жовтня, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800. Своєю чергою так зване міністерство охорони здоров'я Сектора Гази заявляє про 560 померлих палестинців

Про це пише The Times of Israel та Haaretz.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє про 2506 постраждалих громадян, з яких 23 у критичному стані та 353 у важкому.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що поранення отримали 2900 палестинців. 

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
ракетний обстріл Ізраїлю
8 жовтня, 2023 неділя
ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Хронологія подій
Автор Юрій Мартинович
8 жовтня, 2023 неділя
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2023 субота
Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова 
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
17:11
українська артилерія
Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
17:00
опалення
У Києві почали вмикати опалення у лікарнях, школах і дитсадках
16:45
Інфографіка
шахраї
З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування
16:44
Україна Євросоюз
У ЄС запевнили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу Україні
16:41
Міни
Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки
16:41
Ексклюзив
Російські військові
РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
16:38
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Головред ізраїльського порталу "Деталі" пояснив, для чого бойовики ХАМАС викрадають цивільних і тіла вбитих військових
16:26
Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО
16:20
Екуменічний соціальний тиждень: міжнародні експерти про вплив війни в Україні на світ
16:11
Партнерський матеріал
На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ – зібрано
15:45
Volvo
Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
15:31
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ ведуть оборону з руїн будинків: лейтенант про активізацію ворога на Мар'їнському напрямку
15:21
станція для зарядки електроавтомобілів
Уживані електромобілі та гібриди: в Укравтопромі оприлюднили рейтинг авто, які цьогоріч набувають популярності
14:46
Оновлено
Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні та будинку у Кіндійці: є постраждалі
14:44
вагнерівці, вагнер
Вагнерівці готували ХАМАС до атаки на Ізраїль, – Центр нацспротиву
14:39
Джура-королевич
У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі
14:28
гречка
Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний урожай гречки. Це знизить ціни на крупу
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:26
Володимир Зеленський
Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони
14:10
Жозеп Боррель
Боррель скликав екстрене засідання голів МЗС Євросоюзу через ситуацію в Ізраїлі
14:04
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
"Повинні бути з Україною до кінця": прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16
13:57
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей
13:41
ХАМАС напав на Ізраїль
РФ передала ХАМАСу захоплену в Україні іноземну зброю: готує масштабну провокацію, - ГУР
13:35
САП просить суд відсторонити підозрюваного у хабарі мера Сум від посади
13:35
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
Ізраїль оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектору Гази
13:24
Нобелівські лауреати
Дослідження про заробіток жінок і гендерний розрив: оголошено лауреатку Нобелівської премії з економіки
13:08
Ексклюзив
видобуток газу
Голова правління Нафтогазу Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу
13:05
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував окупантам понад 15 млн грн
13:00
укриття
У Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам
12:53
самогубство
У Києві дві дівчини впали з недобудованої багатоповерхівки, поліція припускає самогубство
12:39
система оповіщення сирена
У Києві відмовилися скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог
12:28
юрист Володимир Василенко
Пішов з життя дипломат і юрист-міжнародник Володимир Василенко
12:26
Армія Ізраїлю
Ізраїльська армія повідомила про відновлення контролю над усіма містами
12:13
Дмитро Кулеба
Кулеба звернувся до тих, хто пропонує Україні територіальні поступки РФ: "Навіть не думайте про це!"
12:03
Софія Кочмар-Тимошенко, Софія Кочмар-Тимошенко, Катерина Лихогляд, Андрій Сайчук, Катерина Лихогляд
Екуменічний соціальний тиждень: дискусія про роль ЗМІ та комунікацій
11:53
На порушників порядку на вокзалах і в потягах "полюватимуть" маршали
11:46
відключення електроенергії
Негода залишила без світла частину споживачів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 9 жовтня
11:43
Зеленський порівняв події в Україні й Ізраїлі та наголосив на важливій різниці
11:41
Віталій Баранов
У зоні бойових дій помер комбат 206-го батальйону Віталій Баранов "Біба"
11:35
Під час окупації стали "головами громад": трьох жителів Херсонщини судитимуть за підозрою в колабораціонізмі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV