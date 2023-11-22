Кількість жінок у ЗСУ більша, ніж в країнах НАТО, - співзасновниця Українського Жіночого Конгресу

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На сьогодні у Збройних Силах України відбувають служби та воюють на передовій близько 60 тисяч українських жінок - це більше ніж 20% від загального складу в ЗСУ", - розповіла співзасновниця Українського Жіночого Конгресу.

Войцеховська підкреслила, що кількість жінок у Збройних Силах України найвища, аніж усіх країнах Північноатлантичного альянсу.

"І це теж показник. Війна, скажімо так, збільшила можливості наші жінок, вони дійсно йдуть на фронт. Є такі історії, що йдуть матерії з чотирма дітьми служить у ЗСУ. Вони заміщають ті робочі місця та своїх чоловіків у бізнесі, фермерстві, коли раніше вони не були такими активними. Війна показала активність та героїзм наших жінок", - підсумувала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Києві розпочне свою роботу Сьомий Український Жіночий Конгрес (УЖК) – унікальна платформа, яка формує порядок денний держави у сфері гендерної рівності.