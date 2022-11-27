Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі, - Reuters
Лідер Північної Кореї оголосив про це після успішного випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17
Про це передає Reuters.
Також він сказав, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету держави і народу, а його кінцевою метою є "створення найпотужнішої в світі стратегічної сили, безпрецедентної в цьому столітті".
"Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала могутність країни як найпотужнішої держави-власника міжконтинентальних балістичних ракет", – заявили в державних ЗМІ Північної Кореї.
- До слова, північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї" під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети
- Також Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея готова мобілізувати свої сили стримування ядерної війни і готова до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами
- На саміті G20 в Камбоджі, що відбувався з 15 по 16 листопада, лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Північної Кореї
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