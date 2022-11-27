Про це передає Reuters.

Також він сказав, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету держави і народу, а його кінцевою метою є "створення найпотужнішої в світі стратегічної сили, безпрецедентної в цьому столітті".

"Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала могутність країни як найпотужнішої держави-власника міжконтинентальних балістичних ракет", – заявили в державних ЗМІ Північної Кореї.

До слова, північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї" під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети

Також Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея готова мобілізувати свої сили стримування ядерної війни і готова до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами

На саміті G20 в Камбоджі, що відбувався з 15 по 16 листопада, лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Північної Кореї