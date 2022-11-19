Лідер КНДР погрожує США застосуванням ядерної зброї

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву північнокорейського лідера.

"Якщо вороги продовжуватимуть створювати загрози, наша партія та уряд рішуче реагуватимуть на ядерну зброю ядерною зброєю та на тотальну конфронтацію тотальною конфронтацією", - заявив він.

Кім заявив, що "погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику", спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї "зброї для ядерного стримування".

24 жовтня з'явилося повідомлення, що КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону. Південна Корея першою відкрила вогонь після того, як північнокорейське судно перетнуло морський кордон. На це КНДР відповіла 10-ма пострілами з РСЗВ. Відтоді в ЗМІ регулярно інформують про запуск балістичних ракет Південною Кореєю.

На саміті G20 в Камбоджі, що відбувався з 15 по 16 листопада, лідери США, Японії та Південної Кореї оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Північної Кореї.

Уранці 18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії.

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