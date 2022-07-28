Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-якого військового зіткнення із США
Північна Корея готова мобілізувати свої сили стримування ядерної війни і готова до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами
Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.
Голова КНДР заявив про готовність до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами під час виступу на заході на честь 69-ї річниці перемир'я в Корейській війні.
"Наші збройні сили повністю готові до реагування на будь-яку кризу, і наша національна система стримування ядерної війни також повністю готова правильно, точно і швидко мобілізувати свої абсолютні сили для виконання своєї місії", – сказав він.
Кім Чен Ин також засудив голову адміністрації Південної Кореї Юн Сук Йоля, заявивши, що будь-які спроби попереджувального удару по Пхеньяну будуть зустрінуті суворою відповіддю і навіть знищенням.
Північна Корея в останні місяці випробувала гіперзвукові ракети і ракети, які, за її словами, можуть нести тактичну ядерну зброю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.81
-
EUR
Купівля 39.07Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе