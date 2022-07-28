Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.

Голова КНДР заявив про готовність до будь-якого військового зіткнення зі Сполученими Штатами під час виступу на заході на честь 69-ї річниці перемир'я в Корейській війні.

"Наші збройні сили повністю готові до реагування на будь-яку кризу, і наша національна система стримування ядерної війни також повністю готова правильно, точно і швидко мобілізувати свої абсолютні сили для виконання своєї місії", – сказав він.

Кім Чен Ин також засудив голову адміністрації Південної Кореї Юн Сук Йоля, заявивши, що будь-які спроби попереджувального удару по Пхеньяну будуть зустрінуті суворою відповіддю і навіть знищенням.

Північна Корея в останні місяці випробувала гіперзвукові ракети і ракети, які, за її словами, можуть нести тактичну ядерну зброю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb