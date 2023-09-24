Кім Чен Ин надіслав листа Сі Цзіньпіну: пообіцяв сприяти співпраці з Китаєм, - ЗМІ

Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейський ЗМІ.

Зазначається, що лист став відповіддю на привітання, надіслані Сі Цзіньпінем з річницею заснування Північної Кореї цього. У ньому президент Китаю висловив готовність зміцнити стратегічну комунікацію та співпрацю на робочому рівні.

"Я вважаю, що відносини дружби та співпраці між КНДР і Китаєм неухильно розвиватимуться відповідно до вимог нової ери та бажанням обох народів у майбутньому", - написав Кім Чен Ин у листі до Сі Цзіньпіна.