Кім Чен Ин надіслав листа Сі Цзіньпіну: пообіцяв сприяти співпраці з Китаєм, - ЗМІ
У четвер, 21 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв розвивати тісну співпрацю з Пекіном у листі до китайського президента Сі Цзіньпіна
Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейський ЗМІ.
Зазначається, що лист став відповіддю на привітання, надіслані Сі Цзіньпінем з річницею заснування Північної Кореї цього. У ньому президент Китаю висловив готовність зміцнити стратегічну комунікацію та співпрацю на робочому рівні.
"Я вважаю, що відносини дружби та співпраці між КНДР і Китаєм неухильно розвиватимуться відповідно до вимог нової ери та бажанням обох народів у майбутньому", - написав Кім Чен Ин у листі до Сі Цзіньпіна.
- Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії. Bloomberg писав, що делегація Китаю могла б дати президенту Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися з Кімом перед його поїздкою до Владивостоку для зустрічі з Путіним.
- Головний редактор видання Defense Express Олег Катков заявив, що, попри свою політику невтручання, Китай може використати КНДР для передачі свого озброєння до Росії.
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