Defense Express: КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ
Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що, попри свою політику невтручання, Китай може використати КНДР для передачі свого озброєння до Росії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Коли ми говоримо про Збройні сили КНДР, то за даними Military Balance в цій країні є на балансі понад 21500 артилерійських систем калібром 120-мм та 152-мм. Це озброєння починається від мінометів. Дійсно, така кількість артсистем значна, але ця цифра говорить про кількість боєприпасів, яка є в КНДР. Тому це вже є загрозою. Адже ці системи та боєприпаси можуть бути передані РФ", - пояснив Катков.
Експерт також зауважив, що Китай неодноразово використовував КНДР для передачі свого озброєння іншим країнам.
"Друга загроза, на мій погляд, полягає в тому, що КНДР може стати хабом для китайського озброєння, яке буде передане Росії. Тут не треба бігати за якимись конспірологічними теоріями. В цій ситуації є досвід Ірано-іракської війни у 80-х роках минулого століття, коли Китай декларував невтручання у цей конфлікт й підтримку дипломатичного вирішення, а натомість передавав озброєння Північній Кореї. Після чого їх не цікавило, куди як ця зброя використовувалась і кому передавалась. Тому ситуація, коли Китай почне використовувати КНДР як хаб для свого озброєння є набагато загрозливішою, ніж сам Північна Корея сама по собі", - додав він.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.
Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".
США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.
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