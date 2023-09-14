Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Defense Express: КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ
Ексклюзив

Defense Express: КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ

14 вересня, 2023 четвер
16:40
Війна з Росією Путін і Сі Цзіньпін у Москві

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що, попри свою політику невтручання, Китай може використати КНДР для передачі свого озброєння до Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли ми говоримо про Збройні сили КНДР, то за даними Military Balance в цій країні є на балансі понад 21500 артилерійських систем калібром 120-мм та 152-мм. Це озброєння починається від мінометів. Дійсно, така кількість артсистем значна, але ця цифра говорить про кількість боєприпасів, яка є в КНДР. Тому це вже є загрозою. Адже ці системи та боєприпаси можуть бути передані РФ", - пояснив Катков.

Експерт також зауважив, що Китай неодноразово використовував КНДР для передачі свого озброєння іншим країнам.

"Друга загроза, на мій погляд, полягає в тому, що КНДР може стати хабом для китайського озброєння, яке буде передане Росії. Тут не треба бігати за якимись конспірологічними теоріями. В цій ситуації є досвід Ірано-іракської війни у 80-х роках минулого століття, коли Китай декларував невтручання у цей конфлікт й підтримку дипломатичного вирішення, а натомість передавав озброєння Північній Кореї. Після чого їх не цікавило, куди як ця зброя використовувалась і кому передавалась. Тому ситуація, коли Китай почне використовувати КНДР як хаб для свого озброєння є набагато загрозливішою, ніж сам Північна Корея сама по собі", - додав він.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Росія
Китай
КНДР
Володимир Путін
російська армія
Кім Чен Ин
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
Сі Цзиньпін
Читайте також:
карта Донецьк Горлівка 11.09
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
13 вересня, 2023 середа
Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку
Крим. Євпаторія
14 вересня, 2023 четвер
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
17:56
діти, війна
З початку роботи координаційного штабу в Україну з РФ повернули 386 дітей
17:47
Відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес
Шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став амбасадором UNITED24
17:40
Тарас Кремінь
Україні потрібні зміни до законодавства для притягнення до відповідальності за лінгвоцид, – Кремінь
17:24
Оновлено
Маляр повідомила про взяття Андріївки під Бахмутом, 3-тя ОШБр назвала заяву хибною
17:21
Херсонщина
РФ атакувала Херсонщину: поранені 2 цивільних
17:18
Інфографіка
Фото "Gepard"
Що таке "зенітні танки" Gepard, та як з їхньою допомогою ЗСУ боронять повітряний простір
16:57
храм-МАФ на території Музею історії України
Апеляційний суд постановив знести незаконний храм-маф біля Десятинної церкви
16:56
Гітанас Науседа
Науседа висловив сподівання, що Україна отримає "зелене світло" на вступ до НАТО у 2024 році
16:11
Ілюстративне фото
На випадок блекаутів: медзаклади України забезпечені понад 4 тис. генераторів
16:07
Ексклюзив
Юсов: знищення десантних кораблів у Криму ускладнює втечу окупантів із Причорномор'я
16:05
OPINION
Віталій Кулик
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
16:04
Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо "троєщинських луків"
15:59
Залізниця
Росіяни крадуть гроші на ТОТ за допомогою фантомних фірм, - Центр нацспротиву
15:42
МЗС РФ
Росія викликала посла США і висилає двох дипломатів через підозри у шпигунстві
15:32
лікар, госпіталь
Невідкладна допомога, психічна та фізична реабілітація: медики з України навчатимуться у престижній клініці Бразилії
15:17
На фото МКС
У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду
15:11
Інтерсіті
Укрзалізниця обирає постачальників локомотивів з Чехії, США та Франції та домовляється про оновлення Інтерсіті з Кореєю
14:47
НБУ
НБУ знизив облікову ставку до 20% річних
14:45
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
У ГУР радять уникати мобілізації РФ в окупації всіма методами
14:40
Аналітика
ІТ технології
Розвиток ІТ в Україні: поточна ситуація та перспективи, - дослідження YouControl
14:38
ракети Taurus
Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus
14:24
винищувачі JAS 39 Gripen
Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen
14:22
Ігри Нескорених 2023, четвертий день
Ігри Нескорених 2023: за чотири дні змагань Національна збірна України завоювала 25 медалей
14:20
паспорт рф
Водіям на ТОТ обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою після отримання паспорта Росії
14:11
скраплений газ корабель
Єврокомісарка з енергетики закликає відмовитися від зрідженого газу РФ
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Фактичні показники інфляції є значно нижчими торішніх прогнозів
13:37
російська армія, мобілізація
"Якщо влада щось спростовує - це станеться": Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ, - Медуза
13:35
овочі та фрункти
У Мінагрополітики спрогнозували, що буде з цінами на овочі взимку
13:33
Російський винищувач Су 34 М
Російський пілот у вересні 2022 року випустив ракету в розвідувальний літак британських ВПС, - ВВС
13:30
Пресреліз
логотип телекангалу Еспресо
Телеканал Еспресо знов перший в інформаційному мовленні
13:13
суд, суддя
Корупційна схема з українськими паспортами: суд обрав запобіжний захід ексдиректору Поліграфкомбінату
12:58
Болгарія
Болгарія буде імпортувати українське зерно незалежно від рішення Єврокомісії
12:58
хасиди-паломники в Умані
Святкування Рош га-Шана: до Умані задля безпеки паломників прибула ізраїльська поліція
12:52
Буча
Правоохоронці ідентифікували росіян, які вбили охоронця супермаркету в Бучі
12:34
Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
12:32
відключення електроенергії
Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 5 областей
12:27
пінгвіни
Українські полярники показали повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський"
12:22
Курт Волкер
Курт Волкер про вибори під час війни: "Спершу треба, щоб Україна перемогла РФ"
12:20
Нафта
Вартість нафти Brent здорожчала до $92,3 за барель
12:07
Зеленський і Залужний привітали українців з Днем танкових військ: президент пояснив нову дату святкування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV