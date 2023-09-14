Defense Express: КНДР може стати хабом для постачання китайської зброї до РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Коли ми говоримо про Збройні сили КНДР, то за даними Military Balance в цій країні є на балансі понад 21500 артилерійських систем калібром 120-мм та 152-мм. Це озброєння починається від мінометів. Дійсно, така кількість артсистем значна, але ця цифра говорить про кількість боєприпасів, яка є в КНДР. Тому це вже є загрозою. Адже ці системи та боєприпаси можуть бути передані РФ", - пояснив Катков.

Експерт також зауважив, що Китай неодноразово використовував КНДР для передачі свого озброєння іншим країнам.

"Друга загроза, на мій погляд, полягає в тому, що КНДР може стати хабом для китайського озброєння, яке буде передане Росії. Тут не треба бігати за якимись конспірологічними теоріями. В цій ситуації є досвід Ірано-іракської війни у 80-х роках минулого століття, коли Китай декларував невтручання у цей конфлікт й підтримку дипломатичного вирішення, а натомість передавав озброєння Північній Кореї. Після чого їх не цікавило, куди як ця зброя використовувалась і кому передавалась. Тому ситуація, коли Китай почне використовувати КНДР як хаб для свого озброєння є набагато загрозливішою, ніж сам Північна Корея сама по собі", - додав він.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.