США пригрозили КНДР наслідками через переговори з РФ

Про це сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Північну Корею виконати свої публічні зобов'язання не підтримувати війну Росії в Україні... Безумовно, будуть наслідки", - сказав Кірбі.

Речник зауважив, що занепокоєння викликає те, що Росія може "активно сприяти" вдосконаленню ракетної програми Північної Кореї.

"Ми повинні побачити, що вийде з цієї зустрічі... Очевидно, що у нас є занепокоєння з приводу будь-яких зростаючих оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією", - додав він.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".