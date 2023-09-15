Кім Чен Ин та Володимир Путін: про що говорили та що, ймовірно, вирішили на рандеву диктаторів

Еспресо розповість, як минула зустріч Кім Чен Ина з Володимиром Путіним та що кажуть експерти про можливі угоди між двома підсанкційними країнами.

Про що у тексті:

Візит Кім Чен Ина до Росії: суть зустрічі

Плани Путіна та Кім Чен Ина щодо співпраці

Реакція країн на переговори Росії та КНДР

Про які ймовірні угоди між Москвою та Пхеньяном наразі може йтися. Думки експертів.

Ще до офіційного повідомлення про майбутній візит очільника КНДР до Росії, у ЗМІ почали з’являтись дані, про можливі причини зустрічі, а також, очікувані результати. З посиланням на урядовців США та країни-партнери, The New York Times повідомили, що лідери РФ та Північної Кореї планують зустрітись для обговорення військової співпраці. Тоді, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в етері телеканалу "Еспресо" висловив думку про те, що КНДР не розпочне постачання зброї до Росії без згоди Китаю.

Згодом, спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що диктатори обговорюватимуть двосторонні зв'язки та буде "насичений обмін думками щодо ситуації в регіоні". Тож, думки експертів та посадовців розділитись стосовно тем і домовленостей до яких могли прийти лідери двох підсанкційних країн світу.

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Візит Кім Чен Ина до Росії: суть зустрічі

Кім Чен Ин прибув на бронепоїзді до космодрому "Східний", що знаходиться на "Далекому сході". Зустріч почалась з огляду тієї частини космодрому, де збирають ракету "Ангара". Далі були проведені самі переговори за участю делегацій, потім - віч-на-віч. Загалом, зустріч тривала близько чотирьох годин, і очільник КНДР поїхав.

Про можливі поставки снарядів та ракет від Північної Кореї для застосування на війні проти України не було зазначено. Проте Кім Чен Ин висловив підтримку російському вторгненню відкрито. Він сказав, що Росія захищає свій суверенітет та безпеку і нагадав, що Пхеньян завжди підтримував і буде підтримувати РФ.

"Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання "зборища зла", що претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії, і [здобуде перемогу в боротьбі] за створення стабільної обстановки для розвитку", - сказав Кім Чен Ин.

Згодом Путін додав, що Росія та КНДР працюють для забезпечення спокою та збереження стабільності в даному регіоні: "Ми й сьогодні прагнемо зміцнювати тенета товариства та добросусідства, діємо в ім'я миру, стабільності та процвітання у нашому спільному регіоні".

Більш того, за інформацією ТАСС, під час зустрічі диктатори також обговорювали ситуацію на Корейському півострові і Європі. Кім Чен Ин висловив впевненість, що цей візит буде "стимулом до розвитку міцної та стратегічної співпраці Росії та КНДР".

Плани Путіна та Кім Чен Ина щодо співпраці

Поки північнокорейський лідер на зустрічі розповідав про дружбу двох країн, що "має глибоке коріння" та пріоритетність відносин саме з Російською Федерацією, Путін має своє бачення відносин КНДР та РФ.

Спочатку президент Росії називав перемовини "продуктивними" і сказав, що в них з лідером Північної Кореї відбувся "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Згодом, очільник РФ повідомив, що Росія продовжує зберігати обмеження в галузі військово-технічного співробітництва з КНДР. Ймовірніше за все, такі заяви були зроблені через побоювання зміцнення санкцій.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Путін намагається зберегти нейтральний характер своєї зустрічі з Кімом, і збалансувати інтереси Росії у придбанні необхідного устаткування та одночасно враховуючи додаткові міжнародні санкції проти РФ через можливу торгівлю з Північною Кореєю.

Реакція країн на переговори Росії та КНДР

З огляду на нещодавню поїздку диктатора КНДР до Росії Південна Корея висловила глибоку стурбованість стосовно можливої військової співпраці між цими державами. За повідомленням від CNN, міністр з питань об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо вважає, що обидві країни розглядають можливість укласти "якусь військову угоду".

Згодом, міністр закордонних справ Пак Джин заговорив про можливість накладення односторонніх санкцій на Північну Корею: "Ми переглядаємо всі можливі заходи".

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що США обіцяють вжити заходів у разі подальшого розширення військової співпраці та зауважив, що в них викликає занепокоєння можливе сприяння Росії у вдосконаленні ракетної програми КНДР.



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У п’ятницю 15 вересня 2023 року Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілись та обговорили результати перемовин РФ з КНДР.

Путін спростував заяви про те, що набирає добровольців з Північної Кореї для війни в Україні, та ще раз наголосив на тому, що Росія буде надалі розширювати співпрацю з КНДР лише в межах встановленого міжнародного права. Натомість Лукашенко заявив про побажання залучитись до співпраці з КНДР "на трьох", - повідомляє видання URA.RU.

Про які ймовірні угоди між Москвою та Пхеньяном наразі може йтися. Думки експертів

Експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у етері Еспресо висловив думку про те, що Росія готується до отримання від Північної Кореї військової зброї та боєприпасів, в обмін на ресурсну допомогу у вигляді продовольства.

"Візит північнокорейського Кім Чен Ина до Росії має на меті передачу складів з боєприпасами. Це можуть бути радянські боєприпаси, а також якісь власні розробки. На жаль, Північна Корея мала можливості виробляти свої боєприпаси. Фактично це буде обмін зброї на їжу", – пояснив експерт.

За його словами, з більш реалістичною альтернативою розглядається передача озброєння радянського виробництва та власно північнокорейських військових розробок. Однак, Олександр Краєв також зазначає, що візит Кім Чен Іна до Росії може мати зв'язок із розвитком співпраці між РФ і Північною Кореєю у сфері ядерних технологій.

У Defense Express вважають, що з іншого боку, існує більш загрозливий фактор. Попри запевнення китайського лідера Сі Цзіньпіня про те, що Китай не буде постачати Росії військову техніку та обладнання для використання у війні проти України. В українській інформаційно-консалтинговій компанії, вважають, що КНДР можуть зробити основним хабом для постачання китайської зброї до РФ.

"Друга загроза, на мій погляд, полягає в тому, що КНДР може стати хабом для китайського озброєння, яке буде передане Росії. Тут не треба бігати за якимись конспірологічними теоріями. В цій ситуації є досвід Ірано-іракської війни у 80-х роках минулого століття, коли Китай декларував невтручання у цей конфлікт й підтримку дипломатичного вирішення, а натомість передавав озброєння Північній Кореї. Після чого їх не цікавило, куди і як ця зброя використовувалась і кому передавалась", - заявив головний редактор Defense Express Олег Катков.