Актор Г'ю Ґрант зізнався, що подумував піти в політику

Про це він сказав в інтервʼю Entertainment Weekly.

63-річний британський актор, лавреат премій "Золотий глобус" і BAFTA Г'ю Ґрант нещодавно знявся в американському політично-сатиричному серіалі "Режим" від HBO, де зіграв опозиційного політика. Це вже далеко не перша роль Ґранта такого штибу. Він зіграв премʼєр-міністра у фільмі 2003 року "Реальна любов" та корупціонера Джеремі Торпа в серіалі "Дуже англійський скандал".

Розмовляючи з журналістами, він зізнався, чи хотів колись піти в політику.

"Мені це спадало на думку. Але те, що я насправді бачу зблизька, це те, що практично неможливо щось зробити. Це просто неможливо. Ви повинні взяти з собою стількох людей. Мама моєї дружини – політик. Вона була на доволі високій посаді у шведському парламенті. Щоразу, коли виникає така тема, вона просто каже: "Не треба. Ви повинні все помʼякшувати. Це все торг", - зазначив Ґрант.

Він поділився, що у 2019 році, на останніх загальних виборах у Великій Британії, брав участь у політичній кампанії.

"Я справді організував крихітну кампанію, щоб спробувати тактично переконати людей голосувати, тому що в нашій виборчій системі це був спосіб запобігти поверненню Бориса (Джонсона, - ред.) та Ко до влади. Я проводив кампанію в кількох маргінальних виборчих округах за тих, хто був найближчим суперником консервативного кандидата. Насправді я зробив дуже погано. Ми програли в кожному окрузі", - розповів актор.

Він додав, що зіткнувся з армією ботів опонентів, які були "блискучими в тому, що роблять", але це справило на Ґранта жахливе враження. Зокрема, він стикнувся і з погрозами родині.

"Отже, я бачу, що ви повинні бути або дуже сміливими, або божевільними, щоб піти в політику в епоху цифрових технологій", - підсумував актор.