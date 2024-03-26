Актор Олексій Нагрудний заявив, що піде отримувати 3 місяці військову професію, якщо прийде повістка
Український актор, відомий за ролями у "Ніхто не ідеальний", "Жіночий лікар. Нове життя" та "Зустріч однокласників" Олексій Нагрудний пояснив, чому не на фронті
Про це він розповів в інтервʼю Аліні Доротюк.
Український актор театру і кіно та колишній учасник гурту "Іграшки" Олексій Нагрудний, який знімався в серіалах "Жіночий лікар", "Серце матері", "Ніхто не ідеальний" та фільмах "Інфоголік", "Зустріч однокласників", поділився, що виступає проти диктатури. Він відповів, чому з такою проукраїнською позицією не пішов у військо.
"Скажімо так, я тут, я нікуди не поїхав, не втік. Якщо прийде моя черга, я готовий зібрати речі, піти три місяці здобувати військову професію, якої не маю. Напевно, я зараз жалкую про це. Або, враховуючи досвід зйомок у серіалі "Жіночий лікар", може когось зашити я точно зумію. Я піду боронити свою землю", - сказав актор.
Він наголосив, що патріотично виховує двох своїх синів. Старшому хлопцю 16 років, а молодший народився у 2024 році, йому 1 місяць.
"Тому, якщо прийде моя черга, я готовий. Шкода, якщо я не зможу якоїсь користі принести. Але я сподіваюсь, що стріляти навчусь", - додав Олексій.
Раніше засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець оголосив, що став до лав ЗСУ. Також стало відомо, що письменник Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.1 Купівля 39.1Продаж 39.59
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе