Акторка Джеймі Лі Кертіс стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва

Про це пише The Hollywood Reporter.

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс, володарка "Оскара" та номінацій на "Еммі" за роль у фільмі "Ведмідь" стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва. Почесний ступінь вона отримала за кар'єру в кіно.

Вручаючи диплом, режисер фільму "Гелловін" Джон Карпентер назвав Джеймі Лі Кертіс королевою фільмів жахів.

"Я спостерігав за кар'єрою Джеймі протягом багатьох років і бачив, як вона зростала як акторка, і нарешті, вона отримала нагороду "Оскар" — і це справедливо. Вона надзвичайно талановита", — виголосив він.

Акторка у своїй промові зазначила, що "не повинна бути тут", пояснивши, що погано вчилася. Сьогодні, за її словами, їй би встановили якийсь діагноз, проте тоді вона просто не вчилася та отримувала найнижчі бали.

"Для вас, випускники, я - представниця неуспішних, які досягли успіхів. Я артистка. Я можу сказати вам це сьогодні. Я не могла сказати вам цього, коли мені було 19 років і я не знала, чим я збираюся займатися. Можу сказати, що стала акторкою випадково. Мої батьки стали акторами випадково", - сказала Джеймі Лі Кертіс.

Вона зауважила, що "не прикидається інтелектуалкою" і не вважає себе кіноманкою, а скоріше є прихильницею кіно. Вона пригадала спробу зняти фільм жахів, сценаристкою і режисеркою якого вона була, на камеру Super 8 "про домогосподарку, яку з’їла кімнатна рослина".

Зірка додала: "Щоб бути митцем, не обов’язково мати диплом. Володіння знаннями допомагає, але це не обов’язкова вимога. Я є втіленням випадкового митця, і все ж я повністю при своєму тілі, при своєму розумі, у своїй душі".

Вона завершила свою промову закликом залишатися відкритими, залишатися вільними, залишатися залученими, залишатися повним ентузіазмом.