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Акторка Світлана Гордієнко розлучається із зіркою "Перших ластівок" Максимом Девізоровим, який служить у ЗСУ

19 липня, 2024 п'ятниця
20:10
Кіно Світлана Гордієнко та Максим Девізоров

Українське зіркове подружжя Світлана Гордієнко та Максим Девізоров оголосило про розлучення після 2 років шлюбу. Вони одружилися, коли чоловік був у ЗСУ

Зміст

Про це повідомила Світлана Гордієнко в instagram.

32-річна українська акторка, зірка серіалу "Обіцянка Богу" Світлана Гордієнко повідомила, що ухвалила рішення про розлучення зі своїм чоловіком, 28-річним актором серіалу "Перші ластівки" Максимом Девізоровим. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ. 

Гордієнко зазначила, що подробиць розлучення розкривати не буде, адже завжди тримала особисте при собі.

"У мене немає бажання перед кимось виправдовуватися, комусь догодити і саме тому я обираю залишати своє - собі. Інша частина моєї свободи полягає у можливості не бути жертвою вибору інших", - наголосила акторка.

Вона зауважила, що родина - це перше, що в неї не вийшло у житті.

"Все виходило, завжди. Рано чи пізно. Я завжди отримувала те, що на початку оговорила, запланувала, захотіла. А сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я". Можливо, я просто хвора і мені потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна, не частина гарної казки, яку хотілося б закінчити "І жили вона довго та щасливо". Але ні. Не жили. Не скільки. Тому іноді я навіть не усвідомлювала, чи втрачаю щось. І так, я дозволяю собі хотіти змін всередині свого світу", - зізналася Гордієнко.

Вони з Максимом Девізоровим розписалася у квітні 2022 року, коли актор вже служив.

"Давно вже ми не сім'я. Чи були нею? Питання залишу відкритим, але не для ваших коментарів. Просто для того, щоб залишалося місце для меланхолії", - наголосила акторка.

Вона пояснила, що довго мовчала про цю новину з особистого життя, адже вважала це не на часі.

"Та і є у мене одна надважлива справа, яка вища за будь-які хибні вчинки і неочікувані реалії. Ніяких подробиць не чекайте. Побажання для вас: бережіть тих, кого не хочете втратити, і кого по-справжньому кохаєте і обрали", - додала Гордієнко.

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
ЗСУ
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