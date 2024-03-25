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Блейк Лайвлі перепросила Кейт Міддлтон за те, що висміювала її 

25 березня, 2024 понедiлок
12:04
Кіно На фото: Блейк Лайвлі

Американська акторка Блейк Лайвлі перепросила принцесу Уельську за те, що висміювала її відредаговане фото, після того, як Кейт Міддлтон оголосила про рак

Про це пише TMZ.

Американська акторка Блейк Лайвлі, зірка серіалу "Пліткарка" та фільмів "Проста послуга", "Вік Адалін", стала однією з багатьох, хто висміяв дружину спадкоємця британського престолу принца Вільяма Кетрін Міддлтон за відредаговане фото. 

Акторка раніше поширила знімок, на якому вона постала із неприродно величезним пальцем руки і лимоном, що висить у повітрі. Це фото було відсиланням до відфотошопленого знімка Кейт Міддлтон, на якому рука королівської особи була також значно збільшена. Наразі допис видалений з акаунту акторки.

Блейк Лайвлі

Фото: Instagram/@blakelively

 

Після того, як принцеса Уельська оголосила про те, що в неї діагностували онкологічне захворювання, і зараз вона проходить хімієтерапію, Блейк Лайвлі поширила сторіс, у якій попросила вибачення за "дурний жарт".

"​​Я впевнена, що сьогодні це нікого не хвилює, але я відчуваю, що маю визнати це. Я зробила дурнуватий допис про те божевілля "фотошоп не працює". Сьогоднішнє повідомлення мене збентежило. Мені неприємно. Надсилаю всім любов і побажання добра, завжди", - написала акторка.

Блейк Лайвлі

Фото: Instagram/@blakelively

10 березня в Instagram принца і принцеси Уельських оприлюднили фото Кейт Міддлтон з дітьми, на якому помітили ознаки цифрової маніпуляції. Сама герцогиня Кембридзька підтвердила, що "як багато фотографів-аматорів, інколи експериментує з редагуванням" фото. Після цього міжнародні фотоагенції відкликали знімок, адже наголосили, що не можуть гарантувати користувачам, що зображення справжні. Згодом у Getty Images заявили про цифрову обробку ще одного фото королівської родини.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон

Фото: Instagram Prince of Wales/Kensington Palace


Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з Різдва. Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему її здоровʼя. Як повідомляли у Букінгемському палаці в січні, їй провели операцію та залишили в лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

На початку березня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що "особиста справа" повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.

Інформація про здоровʼя Кейт трималась у суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов'язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.

30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні. 

Теги:
Суспільство
Культура
Шоу-бізнес
Велика Британiя
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