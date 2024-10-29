Депардьє не зʼявився на суді у справі про сексуальне насильство через стан здоровʼя

Про це пише Le Monde.

28 жовтня паризький суд відклав розгляд справи французького актора Жерара Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях до березня 2025 року. Адвокат Жеремі Асус заявив, що зірковий артист занадто хворий, щоб з'явитися в суді. Суддя постановив відкласти розгляд справи до 24 березня наступного року, а на початку березня провести медичне обстеження, щоб перевірити, чи зможе Депардьє бути присутнім.

Адвокат раніше заявив, що 75-річний Депардьє був у надзвичайно поганому стані і просив відкласти розгляд, поки він не зможе бути присутнім на суді особисто.

"На жаль, його лікарі заборонили йому з'являтися тут сьогодні", - наголосив адвокат, прибувши на судове засідання.

Асус зазначив, що захист Депардьє запропонує "свідків і докази, які покажуть, що він просто став мішенню фальшивих звинувачень". Він звинуватив позивачку в спробі заробити гроші, вимагаючи 30 тис. євро компенсації. Він також зауважив, що жінки "шукали уваги ЗМІ" і заперечував, що вони є жертвами.

Що відомо про справу Жерара Депардьє

Актора звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки. Згідно з їхніми заявами, обидва інциденти сталися на знімальних майданчиках: у 2014 році під час зйомок фільму Le Magicien et les Siamois режисера Жан-П'єра Мокі та у 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера. Обидва звинувачення були висунуті в лютому цього року.

Позивачка, яка зажадала залишитися анонімною, заявила, що актор торкався її сідниць і нецензурно висловлювався з перших зустрічей у себе вдома, у приватному особняку в Парижі. У перший день зйомок, 29 березня 2014 року, в Дуе-ла-Фонтен актор, який грав роль чарівника, повторив доторки до інтимних частин тіла та висловлював сексуальні пропозиції кілька разів. На момент інциденту жінці було 24 роки.

Друга справа стосується 53-річної художниці-постановниці на імʼя Амелі. Вона звинувачує Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. Стверджується, що напад стався на зйомках фільму "Зелені віконниці" у 2021 році, який вийшов наступного року. Адвокатка Карін Дюрьє-Дібольт розповіла, що її клієнтка "проходила коридором, де сидів Депардьє, коли він схопив її, затиснув між ніг і торкнувся тілом до її грудей".

Жерар Депардьє заперечує обидва факти, в яких його звинувачують.

Депардьє також перебуває під слідством за зґвалтування та напад на актрису Шарлотту Анроулд з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні 2023 року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритого листа, в якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї матері".

На початку грудня 2023-го стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки з зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.

У січні 2024 року стало відомо, що подану акторкою Елен Даррас у вересні 2023 року скаргу щодо сексуального насильства, яке, імовірно, сталося під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, відхилено.

