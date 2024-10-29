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Депардьє не зʼявився на суді у справі про сексуальне насильство через стан здоровʼя

Дар'я Тарасова
29 жовтня, 2024 вiвторок
10:54
Кіно На фото: Жерар Депардьє

Адвокат французького актора Жерара Депардьє Жеремі Асус попросив відстрочити на шість місяців судове засідання, оскільки актор не міг бути присутнім через проблеми зі здоров'ям

Зміст

Про це пише Le Monde.

28 жовтня паризький суд відклав розгляд справи французького актора Жерара Депардьє за звинуваченням у сексуальних домаганнях до березня 2025 року. Адвокат Жеремі Асус заявив, що зірковий артист занадто хворий, щоб з'явитися в суді. Суддя постановив відкласти розгляд справи до 24 березня наступного року, а на початку березня провести медичне обстеження, щоб перевірити, чи зможе Депардьє бути присутнім.

Адвокат раніше заявив, що 75-річний Депардьє був у надзвичайно поганому стані і просив відкласти розгляд, поки він не зможе бути присутнім на суді особисто.

"На жаль, його лікарі заборонили йому з'являтися тут сьогодні", - наголосив адвокат, прибувши на судове засідання.

Асус зазначив, що захист Депардьє запропонує "свідків і докази, які покажуть, що він просто став мішенню фальшивих звинувачень". Він звинуватив позивачку в спробі заробити гроші, вимагаючи 30 тис. євро компенсації. Він також зауважив, що жінки "шукали уваги ЗМІ" і заперечував, що вони є жертвами.

Що відомо про справу Жерара Депардьє

Актора звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки. Згідно з їхніми заявами, обидва інциденти сталися на знімальних майданчиках: у 2014 році під час зйомок фільму Le Magicien et les Siamois режисера Жан-П'єра Мокі та у 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера. Обидва звинувачення були висунуті в лютому цього року.

Позивачка, яка зажадала залишитися анонімною, заявила, що актор торкався її сідниць і нецензурно висловлювався з перших зустрічей у себе вдома, у приватному особняку в Парижі. У перший день зйомок, 29 березня 2014 року, в Дуе-ла-Фонтен актор, який грав роль чарівника, повторив доторки до інтимних частин тіла та висловлював сексуальні пропозиції кілька разів. На момент інциденту жінці було 24 роки.

Друга справа стосується 53-річної художниці-постановниці на імʼя Амелі. Вона звинувачує Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. Стверджується, що напад стався на зйомках фільму "Зелені віконниці" у 2021 році, який вийшов наступного року. Адвокатка Карін Дюрьє-Дібольт розповіла, що її клієнтка "проходила коридором, де сидів Депардьє, коли він схопив її, затиснув між ніг і торкнувся тілом до її грудей".

Жерар Депардьє заперечує обидва факти, в яких його звинувачують.

Депардьє також перебуває під слідством за зґвалтування та напад на актрису Шарлотту Анроулд з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні 2023 року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритого листа, в якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї матері".

На початку грудня 2023-го стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки з зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.

У січні 2024 року стало відомо, що подану акторкою Елен Даррас у вересні 2023 року скаргу щодо сексуального насильства, яке, імовірно, сталося під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, відхилено.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Кримінал
Франція
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