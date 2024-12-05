До довгого списку претендентів на "Оскар 2025" увійшли три українські фільми
Американська кіноакадемія оголосила лонгліст претендентів на "Оскар 2025". До офіційного списку зі 169 стрічок увійшли три українські фільми
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Так, до переліку увійшли наступні українські фільми:
- "Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко). Стрічка представлена в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" - Україна, 1996 рік. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.
- "Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) – історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.
- "Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) – документальна стрічка, створена на основі радіоперехоплень розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.
Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
Телеведучий, сценарист, продюсер і комік, володар премії "Еммі" Конан О’Браєн стане єдиним ведучим 97-ї церемонії вручення премії "Оскар".
- Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм "Ля Палісіада" претендентом на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
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